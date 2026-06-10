雨揚老師》12生肖農曆５月運勢：虎寶寶貴人助攻、蛇寶寶正財穩定(上)

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雨揚老師說，端午節不只是一年當中陽氣最旺盛的日子，也是每個人除穢開運的絕佳時機。 圖：漾品啟鎂／提供

[Newtalk新聞] 隨著農曆五月來臨，我們即將迎來充滿純陽之氣的端午節。雨揚老師說，端午節不只是一年當中陽氣最旺盛的日子，也是每個人除穢開運的絕佳時機，只要在這一天善用這股極陽之力、重新打造吸金磁場，就能告別過往的低迷與不順遂，用嶄新氣場與能量開啟下半年的財富好運之門！

農曆五月運勢的前三名生肖是誰呢？答案就是豬、羊、虎！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！

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*鼠

◎工作運：小人暗藏 慎防誤判

事業運欠佳，需特別留意人際互動與人事問題。例如在社交場合結識口才辨給之人，誤以為能彌補自身不足，未料卻打破原有人事平衡、引發紛爭，甚至影響公司業務推展。面對外在接踵而來的挑戰，建議鼠寶寶焚香靜心、沉著應對，切勿自亂陣腳，以免誤信他人、因小失大。

◎感情運：桃花暗動 情海生波

愛情能量偏弱，單身的鼠寶寶容易因參加興趣活動，如挑戰人生第一座小百岳，對同行夥伴暗生情愫，但活動後的疲憊感，也讓這份好感迅速降溫；有伴的鼠寶寶為替另一半慶生，特地邀約好友同歡，未料在朋友起鬨下，與異性互動過於熱絡，反而引發伴侶醋意，最後不歡而散。

◎健康運：壓力漸增 易感疲憊

健康運略顯低迷，鼠寶寶需特別留意情緒起伏與心火過旺，容易因壓力累積而感到煩躁不安，甚至出現失眠、多夢或睡眠品質不佳的情況。建議鼠寶寶適度放慢步調，避免過度操勞與情緒內耗，可透過運動、冥想或早睡調整身心狀態，才能穩定氣場、逐步恢復精神與活力。

◎金錢運：荷包縮水 慎防破財

財運起伏較大，收入與支出波動明顯，容易因一時衝動而產生不必要的開銷，尤其需避免高風險投資或金錢借貸，以免資金周轉失衡。部分鼠寶寶也可能因人情壓力而破財，建議理財上宜保守穩健，做好收支規劃，切勿貪圖短期利益，才能降低財務風險。

※幸運色：水藍色 ※貴人生肖：龍

*牛

◎工作運：轉換心念 加強溝通

事業運平穩，工作上雖無明顯波折，但在人際互動上容易感受到壓力，也可能因好面子、過度揣測他人想法而產生誤解。表面看似平靜，內心卻較為壓抑，容易把情緒悶在心裡。建議牛寶寶轉換心念，多留意細節與加強溝通，避免因一時疏忽或判斷失準而影響整體進度。

◎感情運：製造偶遇 提升好感

愛情運和美，單身的牛寶寶為了製造與心儀對象偶遇，特地在對方經常出沒的路線徘徊，等對方出現時再現身，藉機拉近彼此的距離；有伴的牛寶寶則容易因太在意另一半，而顯得敏感多疑。建議牛寶寶多些體諒與溝通，少些猜測與內心戲，避免因小事讓關係逐漸出現裂痕。

◎健康運：壓力堆積 身心易疲

健康運尚可，但近期容易因作息不規律與壓力累積，出現倦怠感、食慾不振或消化不順等情況，整個人顯得提不起勁。建議牛寶寶別總把情緒悶在心裡，不妨多運動流汗、培養固定興趣，或與好友相聚聊天、適度放空，有助於釋放壓力，讓身心狀態逐漸回穩。

◎金錢運：人情支出 花費漸增

財運大致平穩，工作收入維持穩定，但日常開銷與人情往來也明顯增加，聚餐、送禮或各種社交活動，容易讓支出悄悄累積。此外，情緒低落時，也可能透過購物來犒賞自己，一不留神就超出預算。建議牛寶寶消費前多些衡量與規劃，避免因一時情緒性花費，讓荷包默默失血。

※幸運色：粉紅色 ※貴人生肖：雞

*虎

◎工作運：貴人助攻 事業升溫

事業能量豐沛，行動力與企圖心明顯提升，特別適合推動新計畫、洽談合作或增加曝光機會。創業或從事業務、自媒體相關工作者，易因主動出擊而獲得良好回應。不過需注意溝通方式，不宜太強勢，否則可能會讓合作卡關。建議保留彈性與耐心，能讓貴人更願意協助你。

◎感情運：璀璨夕陽 浪漫滿分

感情甜度上升，單身的虎寶寶容易在聚會、工作場合或朋友介紹下，認識性格主動積極的對象，聊天互動間感情迅速加溫；有伴的虎寶寶適合安排約會，比如淡水一日遊，探訪淡江大橋新地標，兩人手牽手沐浴在金黃夕陽中，浪漫氛圍直接拉滿，感情也跟著快速升溫。

◎健康運：放風踏青 活力在線

健康運不錯，虎寶寶除了每天晨間健走外，平時也常和朋友聚會放鬆，最近還開始上有氧舞蹈課，不僅能流汗紓壓，也有助雕塑體態，讓整個人更顯青春活力。老師最近還教了超流行的「朵默舞」，節奏輕快又充滿律動感，每次上課都笑聲滿滿，心情也跟著變得更愉快。

◎金錢運：人脈帶財 收入增長

財富動能升溫，特別利於創業，以及從事行銷、業務相關工作者。近期不僅接案機會增加，合作洽談也更容易開花結果。部分虎寶寶還可能透過朋友、客戶牽線，帶來額外進帳與新機會。建議主動維繫人脈，別忽略任何一位願意支持你的人，有助於啟動「人脈帶財」好運循環。

※幸運色：翠綠色 ※貴人生肖：馬

*兔

◎工作運：職場順遂 迎接機遇

事業運活力充沛，本月職場迎來新機遇，看似順遂的合作容易因雙方各持己見、在執行細節上卡關，形成無謂的內耗。但此時不宜強出頭或與主管硬碰硬，凡事需保留彈性並做好備案。建議多向屬豬的同事與貴人請益，有助包容異見與化解僵局，突破事業瓶頸。

◎感情運：用心傾聽 用愛包容

感情運興旺，單身的兔寶寶易在社交場合邂逅耀眼的異性，建議保持理性多觀察，能幫助你看清彼此的價值觀；有伴的兔寶寶若面臨家務或財務分歧，正是展現包容的契機，切忌冷戰或撂狠話，不妨多安排戶外活動，在愉快氛圍中化解歧見，也有助感情回溫唷！

◎健康運：調和身心 甦活能量

健康運佳美，不過本月因火氣旺盛，健康上需格外留意心火旺盛與肝氣鬱結，容易出現睡眠品質不佳、偏頭痛或情緒起伏較大等現象。平時儘量避免熬夜，並減少攝取油炸與辛辣食物。建議多親近大自然、散步或冥想，有助調整浮躁的氣場，並讓受壓抑的能量再次甦活。

◎金錢運：理性理財 穩健守成

財運大致穩定，但需防範因一時衝動造成的財務風險。受氣場牽動，容易因聽信不實情報而心情浮動、盲目投資，建議採取保守、穩定的策略，獲利部分可先結清出場。投資前多請教理專或前輩，並減少非必要支出與親友借貸，少賠即是賺，謹慎把關便能穩守財運。

※幸運色：紫色 ※貴人生肖：豬

*龍

◎工作運：力求突破 穩住節奏

事業運平穩中力求突破，容易接下整合資源或協調流程的工作，比如與管理、行政或業務相關的領域，只要把握機會，即能因臨場應變力而被看見。惟須留意細節，易有反覆修改或溝通卡關等現象。建議重要文件宜仔細確認，避免後續責任問題，穩住節奏才能慢慢累積成果。

◎感情運：認識新人 閒話家常

感情運佳美，單身的龍寶寶近期有望透過工作或聚會認識心儀對象，兩人雖互相欣賞，卻常因時間對不上而卡關；有伴的龍寶寶需留意壓力累積帶來的冷淡氣氛，別讓負面情緒消耗了感情；試著暫時放下疲憊，與伴侶來場浪漫約會、閒話家常，共享一段雙方專屬的靜謐時光。

◎健康運：留心健康 出入平安

健康運較弱，龍寶寶近期容易因作息混亂與精神緊繃，引發肩頸痠痛、腸胃不適或睡眠品質下降。外勤與勞力工作者需格外留心，嚴防意外碰撞或不慎受傷。部分龍寶寶可能因關心家人而情緒低落。建議減少熬夜、遠離高風險活動，切勿輕忽身體警訊，避免小病拖成大問題。

◎金錢運：累積財福 財氣四溢

財運低迷，龍寶寶需留意交通保養與維修、人情往來與健康照護等計畫外的支出。面對瞬息萬變的市場，投資與創業皆不宜衝動擴張，若依直覺操作極易導致資金流動性受阻。建議採取穩健策略，優先進行財務盤點並確保現金流充裕，透過精準的帳務管理來化解潛在的財務危機。

※幸運色：棗紅色 ※貴人生肖：鼠

*蛇

◎工作運：跨界推進 留有餘地

事業運平穩，只要在職場上按部就班，就有機會在科技、行銷或教育領域接觸新企劃與跨部門合作，得以穩定發揮專業與實力。不過，部分計畫實際執行時易面臨資源不足或進度延宕。建議承諾時宜保留彈性，切勿把話說滿，以穩健步伐推進，才能化解潛在壓力並順利收穫成果。

◎感情運：桃花雖旺 多方觀察

感情運普通，單身的蛇寶寶不論聚餐或社群互動時，可能會有對象主動靠近，但其中不乏態度曖昧或三分鐘熱度者，投入前務必拉長觀察期；有伴的蛇寶寶容易因生活忙碌而冷落另一半，甚至因外界誘惑引發誤會。建議日常多主動分享近況、顧及對方的感受，方能維持關係穩定。

◎健康運：體能回升 防範意外

健康運極佳，蛇寶寶整體精氣神明顯回升，過去累積的疲憊感逐漸舒緩，特別是維持規律作息與運動習慣的蛇寶寶，身體狀態之改善更為有感。不過，從事外勤、餐飲、美容或高溫作業者，仍要格外防範突發的小意外。女性朋友則需多留意生理期與內分泌狀況，避免過度勞累。

◎金錢運：正財穩定 謹慎理財

財運表現尚可，正財收入穩健，從事業務、自媒體或銷售工作者，有望穩定接案或迎來不錯的業績獎金。不過本月消費慾望同步升高，容易在聚會、旅遊或治裝上增加開銷。投資佈局切忌追高搶短，面對真假混雜的市場資訊，保持理性與現金彈性，比盲目投入來得更加安全。

※幸運色：蜜桃色 ※貴人生肖：猴

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