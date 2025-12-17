雨揚老師》12生肖農曆11月運勢：牛寶寶桃花旺盛、蛇寶寶貴人提攜(上)

雨揚老師表示，冬至不只是象徵團圓與圓滿的日子，也是人們補氣轉運、扭轉乾坤的起點。 圖：漾品啟鎂／提供

[Newtalk新聞] 隨著農曆十一月來臨，我們將會迎來象徵一年即將結束的冬至。雨揚老師表示，冬至不只是象徵團圓與圓滿的日子，也是人們補氣轉運、扭轉乾坤的起點，這是因為冬至過後陽氣開始轉旺、萬物逐漸恢復生機，只要把握節氣轉換時所帶來的強大能量，便能為來年招來更多意想不到的好運。

農曆十一月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師說，答案就是蛇、牛、猴！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！

廣告 廣告

★鼠

◎工作運：冷靜拆解 步步為營

事業運略顯低迷，機會與挑戰並存，可能遇到政策調整、流程卡關等意外狀況。雖讓鼠寶寶倍感壓力，卻也正好激發你的潛能。只要保持穩定的節奏，冷靜拆解問題，一步步把複雜情勢整理出清晰的執行方向，便能突破阻力、化險為夷，走出屬於自己的亮眼局面。

◎感情運：保持界線 穩住互動

感情運普通，單身者可能受到外界流言或人際紛擾影響，導致與心儀對象的互動變得曖昧不明，甚至因誤會而退縮；有伴者須留意生活瑣事或工作壓力可能讓小摩擦被放大，影響彼此情緒；再親密的關係，也須保有適度的界線與尊重，多些體貼與理解，關係才能更穩定長久。

◎健康運：運動紓壓 慎防意外

健康運不理想，須留意因奔波忙碌或壓力積累而引發睡眠不佳。建議每週為自己安排一段固定的運動或休閒時光，例如登山、露營、瑜伽或皮拉提斯，透過規律運動來舒緩身心，並提升睡眠品質。同時，使用金屬器具或刀具時也務必小心，以免因不慎而受傷。

◎金錢運：積極布局 留意風險

財運平穩，雖有機會透過合作或兼差帶來額外收入，但也可能因臨時開銷或衝動購物，讓財富 呈現「邊賺邊漏」的狀態。建議鼠寶寶重新檢視帳務，調整資金配置，特別是涉及較大金額的支出，務必事先做好規劃、提前預留緊急預備金，才能讓財務維持穩定、逐步累積。

※幸運色：暮雪白 ※貴人生肖：龍

★牛

◎工作運：貴人陪伴 事業拓展

事業運穩步上揚，牛寶寶工作上容易遇到願意協助你的同事或主管，使得原本延誤的事項得以重新步上軌道。無論你身處服務、行政、企劃或技術領域，都能在合作中感受到支持與理解。雖然難免因壓力影響心情，只要保持溫和節奏、不急不躁，自然能把好運延續下去。

◎感情運：桃花旺盛 魅力提升

感情運旺盛，單身的牛寶寶在社交場合特別活躍，有機會遇到真心欣賞你的異性靠近，建議主動互留聯絡方式，為後續互動留下機會；有伴的牛寶寶若遇到人際考驗，不妨主動與伴侶分享，既能拉近彼此的距離，也可能從對方的回應中獲得啟發，重新找回對生活的熱情與動力。

◎健康運：冬至溫補 強身禦寒

健康運良好，農曆十一月冬至、小寒時節，此時日照短、夜晚長，氣溫驟降、日夜溫差大，牛寶寶須做好保暖工作，家中年長者或高血壓、心臟病患者，須適時添加衣物、帽子、圍巾、手套等。飲食上可多攝取植物蛋白、維生素豐富的食材，或喝薑湯暖身，助你安然度過寒冬。

◎金錢運：財路開展 收益看漲

財運興旺，正財、偏財都有增長空間，特別是靠專業或人脈延伸而來的收益更為明顯。本月合作機會多，尤其是跨界合作；牛寶寶可先打探市場，或事先做好企劃案，多到長輩家或合作公司走動，只要把握好時機，就有望迎來好消息，在年底前替帳面添上漂亮的一筆。

※幸運色：金黃色 ※貴人生肖：雞

★虎

◎工作運：人際受阻 放慢節奏

事業運不佳，虎寶寶須特別注意人際互動與溝通細節，避免小事被放大、遭人誤解或背後議論，導致工作進度受阻。面對外界的是非紛擾，建議保持從容與穩定心態，不必正面衝撞，也不為外力所搖動；只要專注完成手邊任務，自能像明月照大江一樣清明自在、遠離困擾。

◎感情運：讓心歸位 感情回暖

感情運佳美，單身的虎寶寶因人際紛擾，只能看著心儀對象另覓情緣，正感失落時，卻發現默默守候你的那個人早已悄悄住進心底；有伴的虎寶寶容易因猜忌與伴侶產生誤會，不妨按下暫停鍵，給彼此一些時間與空間，多想想對方的好，讓心重新歸位，讓感情重新回暖。

◎健康運：調整作息 重拾活力

健康運下滑，受到小人口舌影響，導致虎寶寶長時間處於睡眠不佳、精神不濟的狀態中，建議調整作息、早睡養氣。可多攝取溫而不燥的食材，如黑豆、黑木耳、牛肉、羊肉、薑茶等等，都有助補充元氣、舒緩壓力、促進睡眠。外出或運動時，則要注意保暖，避免小擦傷及扭傷。

◎金錢運：規劃支出 避免超支

財運低迷且易有波動，尤其從事生意買賣、自由接案或投資領域的虎寶寶，本月更須避免衝動決策，以免判斷失準，影響財務穩定。建議事先擬定收支計畫，優先預留必要開銷，並另外準備一筆緊急預備金，以防突發支出造成財務壓力或損失。

※幸運色：碧綠色 ※貴人生肖：豬

★兔

◎工作運：協作細膩 順勢推展

事業運尚可，兔寶寶在工作上有望獲得前輩或主管指點，讓業務更加順利開展；不過跨部門協作細節繁多，建議以靈活態度應對，同時建立暢通的溝通管道，讓各單位清楚目標與責任分工。如此一來，不僅時程掌握得宜、細節火候到位，也能有效帶動整體進度順利前行。

◎感情運：桃花綻放 情意綿綿

感情運上揚，單身的兔寶寶有望在興趣社團中，遇見對你有好感、志趣相投的對象，在活動中互相照應，默契自然升溫；有伴的兔寶寶可安排一場暖心小旅行，比如到奧萬大賞楓，或到北投、陽明山泡溫泉，既能放鬆身心，還能增進感情，只是別忘了留意安全、平平安安回家！

◎健康運：壓力堆積 病痛反覆

健康運普通，兔寶寶容易因壓力堆積、作息不規律或人際瑣事影響心情，進而產生疲倦感、肩頸緊繃或睡眠品質下降。提醒兔寶寶應適時紓壓，若長時間維持在緊繃狀態，更容易出現小病痛反覆；建議適度散心、到戶外走走，並保持飲食與作息穩定，有助於恢復精神與活力。

◎金錢運：收支平穩 避免衝動

財運平順，整體收支仍算穩定，但容易因節慶聚會或人情往來而增加支出。從事接案、買賣、投資理財等工作的人，須留意可能因決策判斷不夠客觀，或是衝動決策造成小額損耗等。建議預先做好支出計畫，先規劃、再出手，穩住收支結構，自然能讓財務維持在可控的範圍內。

※幸運色：唇膏紅 ※貴人生肖：狗

★龍

◎工作運：掌握節奏 展現實力

事業運強旺，龍寶寶在職場中格外具主導力，無論帶領團隊、推動專案，或在重要會議中提出想法，都能獲得主管肯定。從事管理、行銷、專案或公職人員，更容易被賦予重任，只不過壓力也會同步增加；只要做好情緒管理、留意人際互動，並保持耐心，就能順利完成任務。

◎感情運：魅力綻放 收穫美好

感情穩定和諧，單身的龍寶寶態度從容、魅力自然綻放，容易在商務場合遇見對你有好感、你也很欣賞的對象，彼此互動自在，有望進一步發展；有伴的龍寶寶生活上彼此扶持，關係氣場安穩柔和，不妨趁著跨年送舊迎新，相約到森林露營，賞景看日出，重溫相處的美好時光。

◎健康運：調整作息 留心意外

健康運普通，容易因工作或生活步調過於緊湊而感到疲勞，進而出現肩頸僵硬、睡眠不佳或專注力下降等情況；建議龍寶寶適度休息，維持規律飲食與作息，避免情緒與壓力累積，以免身體亮起紅燈。若需長時間使用交通工具，也要保持專注，避免分心造成小意外。

◎金錢運：穩健進帳 避免失誤

財運亮眼，在正財與兼職收益上皆有好的表現，特別是靠能力、創意或專業服務換來的收入最為明顯。若你正規劃投資，想為年底獎金做加碼，現在正是滿好的時機。不過須注意突發性花費，像是家用支出、家電維修等，建議龍寶寶多留個心眼，即可守住財富。

※幸運色：深紫色 ※貴人生肖：鼠

★蛇

◎工作運：貴人提攜 展現潛能

事業運強強滾，蛇寶寶容易在職場上遇到願意指點的長輩或前輩，讓原本卡住的計畫順利推展。尤其是身處公職，或從事管理、教育、專業技術與創意產業的人，更能明顯感受到機會向你靠近。只要保持沉穩步調、留意細節，避免因疏忽而造成損失，你的實力將被更多人看見。

◎感情運：優質桃花 甜度加碼

感情甜蜜回溫，單身的蛇寶寶有望透過長輩或親友牽線，認識長相與條件兼具的優質桃花，兩人談得來，還能一起玩遊戲培養默契，有機會順勢更進一步；有伴的蛇寶寶不妨把握紀念日，與伴侶來一趟國外小旅行，或搭郵輪欣賞跨年煙火，為彼此留下溫暖又難忘的回憶。

◎健康運：寒氣入侵 暖身護陽

健康運良好，冬至、小寒期間氣溫驟降，按中醫觀點屬寒氣入侵，容易耗損陽氣，此時不宜外出運動，可改做室內溫和的運動。飲食方面可多攝取鹿茸、韭菜、腰果、黑芝麻、肉桂、生薑與茴香等具補益作用的食材，幫助暖身護陽，讓你在冬天也能維持好氣色與好精神。

◎金錢運：好運翻轉 收益豐碩

財富能量豐沛，蛇寶寶近期可說是好運到，不是卡很久的投資意外翻紅，就是原本被套牢的股票突然暴衝，不但一舉解套回本，財運還跟著翻轉大賺一筆。有空時不妨到久未見面的長輩家裡走走，可能得到長輩的金錢饋贈，或是對你的投資指點一番，將會受益良多。

※幸運色：摩卡棕 ※貴人生肖：猴

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雨揚老師》12/21年度最強轉運日！冬至＋天赦日罕見同日 「5開運法」迎接2026年

元旦連假有寒流？鄭明典1圖示警：北極冷空氣年底有外流趨勢