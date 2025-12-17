雨揚老師》12生肖農曆11月運勢：猴寶寶吉星加持、狗寶寶八方財祿(下)
[Newtalk新聞] ★馬
◎工作運：喪失動力 備受煎熬
事業運不佳，如果馬寶寶常常覺得諸事不順，或者開始失去工作動力，那麼這個月務必多留意自身情緒，容易因為職場上的風聲或人云亦云，不小心深陷悲觀泥沼，甚至因此錯失升遷或跳槽的機會。建議馬寶寶多給自己一些信心與勇氣，只要熬過這段黑暗期，定能迎來一片光明。
◎感情運：尋尋覓覓 陷入焦慮
愛情運下滑，單身的馬寶寶可能因為始終遇不到喜歡的對象，開始對談戀愛一事感到悲觀，甚至萌生了放棄尋找另一半的念頭；有伴的馬寶寶最近變得比較緊迫盯人，容易因無法及時掌握伴侶的行蹤而陷入焦慮循環，建議多給對方一些空間或嘗試轉移注意力，以免關係陷入僵局。
◎健康運：放下控制 穩住內在
健康運走下坡，由於長期籠罩在不安之中，這使得馬寶寶這個月容易出現焦慮、悲傷等負面情緒，整個人也會因為安全感不足而變得緊張兮兮，建議馬寶寶嘗試放下想控制一切的心，並告訴自己所有的困境很快就會過去，你會發現選擇順其自然後運勢也開始有了不一樣的改變。
◎金錢運：財務吃緊 小心詐騙
財運低迷，受到凶星能量的侵擾，馬寶寶最近有明顯的破財危機，不僅在投資方面容易出現虧損，也有可能因違約交割或誤入詐騙陷阱而導致嚴重的金錢損失，請馬寶寶這段時間務必隨時提高警覺，切勿輕信網路資訊與不明來電轉告的負面消息，以免財務狀況雪上加霜。
※幸運色：亮紅色 ※貴人生肖：狗
★羊
◎工作運：狀況頻傳 積極處理
事業運普通，羊寶寶近期可能會發現執行業務的過程可說是一波三折，例如公司電腦因為中毒而導致硬碟中的檔案無法開啟，或者發現先前簽署的合約條文其實存在不少問題，只要羊寶寶不抱持著僥倖的心理、用樂觀的態度積極處理眼前的難題，將能在貴人的幫助下化險為夷。
◎感情運：過於耿直 說話小心
愛情能量低迷，單身的羊寶寶為人善良又熱心，但個性也比較單純，應留意可能因為說話過於直接而不小心得罪其他人，進而影響自己的人際關係；有伴的羊寶寶與伴侶聊天時容易出現詞不達意的情況，建議說話前要先三思，也要多觀察對方的臉部表情，有助於降低吵架的機率。
◎健康運：伸展肢體 補充元氣
健康運順遂，如果羊寶寶經常為了家庭、事業而勞心勞力，或者動不動出現頭痛、全身痠痛等情況，這時請務必多留些時間給自己，才有機會讓身心獲得充足的休息。至於喜歡藉由追劇來紓壓的羊寶寶，醉心於劇情之餘別忘了做些簡易的伸展運動，有助於守住更多健康財福。
◎金錢運：腦波較弱 開銷較多
財運平平，羊寶寶這個月進財還算順利，但要留意容易因為腦波弱而出現不少破財的情況，例如看到湯圓組合優惠後不小心買了根本吃不完的量，或者為了讓自己開心而花了超出預算的額度，建議羊寶寶花錢時務必再謹慎一點，也要多考慮實際層面，才能將賺來的錢財存下來。
※幸運色：焦糖色 ※貴人生肖：馬
★猴
◎工作運：雲開月明 好運加身
工作運上揚，總是為公司犧牲奉獻的猴寶寶，這個月將會因反應敏捷而獲得長官的賞識與信賴，有望因此得到更多話語權與亮相的機會，讓你終於能夠在眾人面前揚眉吐氣一番。至於擔任主管職的猴寶寶，近期可能會與有影響力的機構或企業接觸，甚至談下一樁重要的合作案。
◎感情運：出現進展 為愛而戰
愛情能量豐沛，單身的猴寶寶與曖昧對象默契十足，不妨主動丟球給對方，說不定你會發現雙方的關係因此出現重大突破；有伴的猴寶寶對伴侶有著深厚的信任與依賴，即便有人故意挑撥離間或趁機詆毀另一半，你也會在第一時間站出來闢謠，誓死捍衛所愛之人的清白。
◎健康運：關注身心 留意情緒
健康好運到，雖然猴寶寶這個月仍會因為先前遭小人算計一事而心有餘悸，所幸這件事不會對你的健康狀況造成太大的威脅，只要每天睡眠充足，並且多補充蔬果與維他命C，就能用好氣色迎接每一天。此外，猴寶寶最近可多接觸大自然或聆聽心靈音樂，有助於心情常保愉悅。
◎金錢運：吉星加持 把握機緣
財運亨通，在吉星能量的嘉惠下，猴寶寶近期不僅進帳穩定，也會出現用錢滾錢的機緣與好運，尤其是有投資習慣或打算創業的猴寶寶，只要資金運用得宜，並且懂得長線布局，想用小錢滾出大獲利絕對不是問題。至於正在打官司的猴寶寶，正義的一方將會獲得理想的賠償金。
※幸運色：銀色 ※貴人生肖：龍
★雞
◎工作運：受到打壓 再忍一下
事業運普通，受到凶星能量的衝擊，雞寶寶這個月難免會感受到受制於人的不適感，不是長官老是對你頤指氣使，就是迫於現實壓力而不得不對大客戶的行為忍氣吞聲，所幸身邊的女性同仁都知道雞寶寶的難處，她們會在你快要撐不下去時伸出援手，讓所行之事有機會順利落幕。
◎感情運：長輩壓力 大受打擊
愛情能量匱乏，單身的雞寶寶可能會因為迫於長輩壓力而不得不去安排好的相親，並且在吃飯的過程中努力露出尷尬又不失禮貌的微笑；有伴的雞寶寶特地準備宵夜或補品想慰勞伴侶整日的辛勞，但對方卻說吃不下或開始嫌東嫌西，讓你覺得自己的心意被踐踏，內心大受打擊。
◎健康運：壓力來襲 需要紓壓
健康運不佳，總是為了家人努力打拚的雞寶寶，最近在生活、事業方面可說是壓力山大，雖然不見得都是遇到壞消息，但是它們帶給你的心理壓力並不小，建議雞寶寶有空時不妨多出外走動，也可以在飯後約親友一同去附近的公園散心，這些都有助於釋放壓力、常保身心愉悅。
◎金錢運：尋求財源 穩穩獲利
財運穩定，如果雞寶寶一直有創業的打算，那麼近期相當適合向周遭的女性親友尋求資金援助，說不定你會收到意外之喜，讓你喜出望外。至於有投資理財習慣的雞寶寶，這個月請務必善用你的觀察力與應變力，將有機會在瞬息萬變的市場中站穩腳跟、穩定滾出想要的獲利。
※幸運色：黃色 ※貴人生肖：蛇
★狗
◎工作運：無法取代 非你莫屬
工作運一飛衝天，狗寶寶最近將會深刻感受到原來自己在職場上具有不可取代的競爭力，例如整個部門會因為你沒進公司而導致工作效率直線下滑，或者有不少客戶希望由你來擔任對接窗口，無論是哪一種情況，都會讓狗寶寶的工作動力大增，甚至有機會在年末獲得長官的賞識。
◎感情運：貼心舉止 準備驚喜
愛情運滿分，單身的狗寶寶向來心思細膩，總能充分滿足他人想被理解的需求，溫柔體貼的性格早已讓不少人深陷其中；有伴的狗寶寶總是不忘在回家途中買些伴侶喜歡的零嘴，就連出差也不會忘記要幫另一半帶伴手禮，這些特地準備的驚喜將讓對方天天活在被你寵愛的日子裡。
◎健康運：健康作息 避免炸物
健康能量豐沛，延續上個月的健康好運，狗寶寶同樣能夠以頭好壯壯的姿態安穩度過這個月，只是平日要減少熬夜或晚睡的頻率，才不會因胡思亂想而陷入失眠的窘境。至於喜歡吃鹽酥雞、臭豆腐等炸物的狗寶寶，只要降低食用次數，便能有效改善胃脹氣、胃食道逆流等情況。
◎金錢運：八方財祿 盡收口袋
財運興旺，致力於累積財富的狗寶寶，最近不僅有望透過合夥的方式來獲取更多收入，也有可能因為在專業領域上打響知名度而得到許多合作機會，尤其是本身有經營副業的狗寶寶，近期將會明顯感受到堅持提供專業且優質的服務所帶來的各種商機，這些回報將會令你喜出望外。
※幸運色：卡其色 ※貴人生肖：虎
★豬
◎工作運：事與願違 低調優先
事業運跌至谷底，在諸多凶星夾擊的情況下，即便豬寶寶想在職場上有一番作為，也容易出現突發狀況來攪局，例如精心準備的提案直接被老闆一口否決，或者向來尸位素餐的同事竟然想設下陷阱來害你，建議豬寶寶做任何決定前都要經過多方評估，有助於度過這個月的危機。
◎感情運：接住情緒 愛是行動
愛情運逐步提升，單身的豬寶寶不妨多關注心儀對象的心情，只要在對方情緒低落時給予滿滿的鼓勵與支持，便有機會迅速拉近彼此的距離；有伴的豬寶寶總是用行動來證明自己的真心，不僅能夠讓伴侶感受到你對他的愛與重視，雙方的關係也會因為你的付出而變得更加甜蜜。
◎健康運：身心舒暢 親近陽光
健康運暢旺，藉由靜心養氣來調整身心能量的豬寶寶，這個月將會明顯感受到自己的精神狀態出現顯著的改善，不妨找時間帶長輩一起去大自然呼吸新鮮空氣，或者多到戶外曬太陽，除了能夠促進新陳代謝與血液循環，溫暖的陽光也能掃去心頭上的陰霾，讓整個人變得暖洋洋。
◎金錢運：腳踏實地 迎來助力
財運旺盛，豬寶寶近期可能會希望自己有更多進帳管道，或者對於賺錢開始出現比較多想法，無論是哪一種情況，豬寶寶都要謹記這個月的進財關鍵與男性有關，尤其是從事業務或開店做生意的豬寶寶，如果希望財富入袋，就要將心力放在主業上，將有機會讓荷包變得更加飽滿。
※幸運色：淺藍色 ※貴人生肖：兔
