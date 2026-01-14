雨揚老師》12生肖農曆12月運勢：鼠寶寶財源滾滾、龍寶寶財氣四溢(上)
[Newtalk新聞] 農曆十二月又稱「臘月」，雨揚老師表示，民俗上在臘月會祭拜祖先與百神；農曆十二月廿四日也會備上糕點、甜食恭送灶神上天述職。這個月家家戶戶都忙著大掃除、置辦年貨，千萬別忘了在除夕夜晚上11點過後，到土地公廟或附近的宮廟上香祈福、搶頭香，為新的一年祈求好運與平安。
農曆十二月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是鼠、馬、猴！先恭喜這三位生肖寶寶！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！
★鼠
◎工作運：撥雲見日 躍躍欲試
事業如日中天，向來任勞任怨的鼠寶寶，這個月終於迎來發光發熱的大好時機，不僅成功擺脫老是被小人針對的窘境，也會出現不少機緣讓你的付出獲得相對應的回報，尤其是先前在職場上頻頻受到打壓的鼠寶寶，請做好奮起直追的準備，有機會在眾人面前揚眉吐氣一番。
◎感情運：打開心扉 全力支持
愛情運美滿，單身的鼠寶寶有機會在工作場合認識活潑開朗的新對象，對方的熱情不只會融化你的心，還會讓你開始湧現想談戀愛的念頭；有伴的鼠寶寶是伴侶的最佳後盾，除了願意給予滿滿的愛與支持，也會在對方有需要時化身為萬能小助手，讓人看了只能以神仙眷侶來形容。
◎健康運：運勢回升 適時充電
健康能量豐沛，在吉星能量的嘉惠下，鼠寶寶近期將能感受到身體與心靈慢慢恢復到穩定的狀態，就算偶爾出現一些小毛病，也不會對生活造成太大的影響。建議鼠寶寶有空時多安排一些喜歡的活動，也別忘了忙碌之餘務必找時間好好充電，才能用健康的體態迎接嶄新的一年。
◎金錢運：財源滾滾 進帳頗豐
財運暢旺，喜歡鑽研賺錢之道的鼠寶寶，這個月將會遇到許多不錯的進財契機，例如透過貴人引薦而認識了不少潛在客戶，或者突然在茫茫股海中嗅到市場新商機，只要願意在審慎評估之後拿出你的執行力，並且抱持著腳踏實地的精神，定會發現有源源不絕的財富好運正等著你。
※幸運色：墨黑色 ※貴人生肖：牛
★牛
◎工作運：失去動力 影響效率
事業運大幅滑落，在諸多凶星的夾擊下，牛寶寶這個月在職場上應多關注自己的情緒，可能因為並肩作戰的夥伴們紛紛離職，或者公司高層不斷做出令人瞠目結舌的決定，導致牛寶寶開始對周遭的人事物感到失望或失去熱忱，建議先設法穩住自己的心情，以免影響你的工作表現。
◎感情運：發現真相 溝通不良
愛情能量低迷，單身的牛寶寶可能無意中發現曖昧已久的對象其實早已有伴侶，或者對方始終只把你當成好朋友看待，這件事多少令你感到有些失望；有伴的牛寶寶與伴侶溝通時容易出現詞不達意的情況，建議當下務必再三確認雙方的理解是否有誤，以免彼此因誤會而產生心結。
◎健康運：因小失大 改變作法
健康運亮起紅燈，牛寶寶最近要留意自己的作息與飲食習慣，不僅容易因壓力大或情緒低落而開始暴飲暴食，也有可能為了放鬆而熬夜追劇或晚睡，建議牛寶寶以運動、唱歌或聽心靈音樂的方式來緩解肩上的壓力，並且減少吃零食的頻率，才不會因想要紓壓而不小心本末倒置了。
◎金錢運：理性判斷 降低損失
財運不佳，總是努力開源節流的牛寶寶，近期須留意所有與金錢有關的決策，否則容易因情緒浪潮或心不在焉而不小心做出損害自身利益的決定，甚至有可能因此讓財務狀況雪上加霜。此外，牛寶寶外出或睡前務必再三檢查家中的門窗有沒有鎖好，才不會因宵小光顧而造成損失。
※幸運色：緋紅色 ※貴人生肖：鼠
★虎
◎工作運：運勢回升 動力大增
工作運上揚，如果虎寶寶先前總是默默耕耘、低調行事，那麼這個月有機會看見自己的努力迎來階段性的回報，例如衝刺已久的專案終於來到收尾的階段，或者不斷推進的計畫開始出現獲利的跡象，這些好消息將會讓虎寶寶的工作動力大增，甚至為新的一年奠定不錯的基礎。
◎感情運：情緣降臨 喜出望外
愛情運暢旺，單身的虎寶寶可能在工作場合遇見與自身條件相互匹配的新對象，不妨抓緊時機好好交流，說不定有機會讓彼此發展成曖昧關係；有伴的虎寶寶對伴侶的付出向來都是任勞任怨，近期有機會收到另一半特地為你準備的禮物，這份意外的驚喜將會令你喜出望外。
◎健康運：勞逸結合 改善健康
健康運尚可，向來勞心勞力的虎寶寶，最近可能因為一年的尾聲即將到來，所以開始做最後的衝刺或大掃除，這難免會讓虎寶寶感覺有些疲憊或出現腰痠背痛的症狀，只要找時間讓身體好好休息，並且多補充蔬果與維他命C，便能增強自身免疫力，讓你更有餘裕迎接未來的挑戰。
◎金錢運：做好準備 派上用場
財運平平，虎寶寶這個月進財還算順遂，但是因為有其他凶星來攪局，所以多少還是得留意潛在的破財危機，尤其是打算投資新項目的虎寶寶，請務必做足功課再進場，才不會讓荷包遭受痛擊。此外，虎寶寶最近手頭上應優先保有充裕的現金流，將能在重要時刻派上用場。
※幸運色：淡紫色 ※貴人生肖：狗
★兔
◎工作運：展現企圖 實際行動
事業運鴻旺，向來有野心的兔寶寶，如果腦中有想執行的新計畫，或者試圖在工作上有一番作為，那麼這個月相當適合採取行動，只要兔寶寶以穩紮穩打的態度執行手邊的業務，不僅會有貴人特地遠道而來，也會出現不少被長官欽點或創造佳績的契機，讓你有機會躍居眾人之上。
◎感情運：寧缺勿濫 適時關心
愛情運平淡，單身的兔寶寶在感情一事上始終秉持著寧缺勿濫的原則，絕不會為了脫單而輕易降低自身標準或讓自己深陷愛情泥沼；有伴的兔寶寶雖然容易因各種因素而難以將心思放在伴侶身上，但你願意撥出時間用訊息或貼圖來傳達自己的關心，讓對方感受到你對他的在乎。
◎健康運：專注行事 災難遠離
健康運普通，兔寶寶這個月的身體狀況還算不錯，但是得小心容易遇到無妄之災，例如騎車時為了閃躲衝出的野狗而摔車，或者削水果時不小心傷到手，讓你感覺自己有點倒楣。只要兔寶寶平時多留意周遭環境的變化，儘量避免行事時心不在焉，便能降低災難自動找上門的機率。
◎金錢運：落實想法 放大財富
財運穩定，兔寶寶最近可能想要找兼差或開始思考其他賺錢方法，不妨找時間和信任的親友討論自己的想法，說不定會有貴人提供所需的資源或介紹進財管道給你。至於開店做生意的兔寶寶，近期可考慮與人合夥或擴大事業版圖，主動出擊將能帶來意想不到的財富回報。
※幸運色：深綠色 ※貴人生肖：羊
★龍
◎工作運：重視人際 貴人自來
工作運看漲，如果龍寶寶先前曾因口不擇言而不小心闖禍，或者遇到人際方面的困擾，這個月請努力在職場上展現自己的耐心與親和力，也別忘記遵守「廣結善緣」的原則，你的好人緣將會在關鍵時刻化身為貴人助力，讓龍寶寶在執行業務的過程中感受到何謂順心如意。
◎感情運：個性隨和 接住情緒
愛情運不錯，單身的龍寶寶請在眾人面前展現隨和的一面，只要讓「好相處」的印象深植人心，便能成功吸引到命中註定的那個人；有伴的龍寶寶遇到難題或委屈時，不妨對伴侶訴苦一番，你會發現對方不只相當願意聽你倒苦水，還會用其他方式讓你感覺自己備受重視。
◎健康運：補充水分 運勢加分
健康好運到，龍寶寶最近可能因為受到天氣的影響，多少會感覺自己有些口乾舌燥，所幸這不會造成太大的問題，只要平時多喝溫開水，並補充適量的柳丁、椪柑等柑橘類水果，便能幫助身體鎖住水分、緩解症狀。此外，龍寶寶務必保有充足的睡眠時間，有助於整體運勢更加分。
◎金錢運：財氣四溢 留意財物
金錢能量豐沛，在吉星能量的嘉惠下，龍寶寶這個月有機會獲得金錢方面的好消息，例如找到能夠提供所需資源的合作對象，或者手邊的持股因利多消息頻傳而接連上漲，令你開心不已。不過，由於有凶星在一旁虎視眈眈，所以出門時仍須留意隨身財物，才不會一不小心就漏財。
※幸運色：奶茶色 ※貴人生肖：雞
★蛇
◎工作運：小人潛伏 謹言慎行
事業運略為下滑，由於蛇寶寶先前的能見度比較高，所以難免會被嫉妒的小人視為眼中釘，尤其是身居高位的蛇寶寶，應留意有人正等著找到你的失誤與把柄，企圖對你大肆抨擊。只要蛇寶寶把心思放在工作上，並且花時間仔細檢查經手的業務，便能避免有心人士借題發揮。
◎感情運：你來我往 有容乃大
愛情運平順，單身的蛇寶寶總能在曖昧對象丟球時展現接球功力，也願意在對方感到遲疑時主動出擊，讓這段關係有機會順利走下去；有伴的蛇寶寶雖然容易因為一點小事就爆炸，或者情緒波動比較大，但伴侶願意包容你的一切，甚至選擇自行調適，讓這段感情得以延續下去。
◎健康運：凶星來襲 小心災難
健康運走下坡，受到凶星能量的衝擊，蛇寶寶這個月須留意容易有飛來橫禍找上門，甚至會因此需要進行一些必要的手術，建議蛇寶寶外出時儘量攜伴同行，也要避免做出有受傷風險的舉動，例如開車時講電話、過馬路時低頭滑手機，將能有效降低發生血光之災的機率。
◎金錢運：財庫破洞 留意細節
金錢好運流失，向來勤儉持家的蛇寶寶，這個月須慎防潛在的破財危機，不僅容易出現醫療方面的支出，也要避免在精神不濟的情況下匯款或投資，否則將會造成不小的金錢損失。至於與人合作或向人借錢的蛇寶寶，別忘了魔鬼藏在細節裡，簽署文件或合約前請留意裡頭的內容。
※幸運色：朱紅色 ※貴人生肖：猴
