雨揚老師》12/21年度最強轉運日！冬至＋天赦日罕見同日 「5開運法」迎接2026年

雨揚老師指出，「冬至＋天赦日」的重疊在本世紀僅出現過兩次，錯過今年要再等到 2105 年。 圖：漾品啟鎂／提供

[Newtalk新聞] 2025 年的冬至格外特殊，因為它與罕見的「天赦日」同時出現。天赦日是一年中少數象徵赦罪、除厄、更新能量的吉日。雨揚老師指出，「冬至＋天赦日」的重疊在本世紀僅出現過兩次，錯過今年要再等到 2105 年，所以「今年冬至」12月21日，是開啟新運、清除舊氣最難得的時刻。

把握天時相合的契機，雨揚老師分享五大開運方法，協助大眾卸下過往晦氣，迎向更明亮順遂的 2026 年。

● 方法一：誦經祈福，淨化磁場

廣告 廣告

冬至能量轉換明顯，容易引動心念波動，透過誦經可讓內在回到平穩清明。雨揚老師建議，當日早晚可誦佛號或心經，若配戴佛珠、手鍊也能強化淨化作用。不同宗教的朋友，也能以點燭、念禱文或靜坐方式祈福，只要心念專注善良，都能引動光明能量，讓磁場重回平衡。

● 方法二：食補三寶，招財圓滿

冬至象徵生命能量更新，傳統上以圓形食物招吉迎福。雨揚老師表示，吃湯圓、餃子象徵圓滿、元寶入庫，建議湯圓以「雙數」最吉利，呼應天赦日的雙重祝福。若能以素食取代葷食，更符合天赦日清淨心念的精神，能柔化磁場、增添善德。

● 方法三：紅衣加身，接引陽氣

冬至是一陽初生，紅色能迅速提升生命力與氣場。雨揚老師建議，可穿紅外套、紅內衣或佩戴紅線飾品，象徵迎接新生陽氣；若在白天出門曬太陽、走動於人多之處，更能吸收人氣與陽光，使整體能量更有活力，帶動運勢回升。

● 方法四：三陽開泰銅板法，啟動財氣循環

冬至回陽、天赦更新，是啟動財氣的好時機。雨揚老師建議準備三枚銅板，象徵「三陽開泰」。在心念澄明時捧於掌中，想著新一年期許的三種狀態──心安、財順、家和。之後將銅板分別放入錢包、工作區以及玄關明亮處，象徵財運隨身、事業穩固、家宅迎福。透過金屬凝聚能量，可讓新氣場在生活三個面向同步展開。

● 方法五：迎光換氣，打開年度新氣場

冬至與天赦日同日，是為家宅刷新能量的最佳時刻。雨揚老師建議，白天可短暫開窗，讓自然風與光線進入，象徵讓陽氣入宅、晦氣散去；日落後再將客廳主燈亮起一段時間，使家中保持溫暖明亮，寓意以光開運、以明驅晦，為新的一年奠定清新明亮的氣場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雨揚老師》12生肖農曆10月運勢：猴寶寶收穫豐盈、狗寶寶貴人相助(下)

入冬首波「大陸冷氣團」報到！專家：週末連3天低溫跌破10度