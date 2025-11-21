雨林中的COP30缺「美」前行 巨大分歧恐難解

圖說／環境部長 彭啓明

11月了，台灣先遭遇罕見秋颱，不到一周又受到強冷空氣影響，天氣變化比以往都有感，氣候變遷影響全球各地的天氣常態，而已經進行到第30屆的氣候峰會能否有解？本屆COP30爭議多多，包含在巴西亞馬遜雨林濫伐造路美國、今年更拒絕派出任何代表出席，在美國缺席下，看到中國、歐盟等碳排放大國繼續尋求合作；而我國環境部彭啓明坦言，沒能以部長身份參與COP30的協商是一大遺憾，但他也強調，台灣在環境永續及減碳努力備受國際肯定，要和國際接軌不是問題。

全球氣候變遷正加劇各地極端天氣現象，台灣近期經歷罕見秋颱與強冷空氣，明顯感受到氣候異常。在巴西舉行的第30屆聯合國氣候峰會（COP30）面臨諸多爭議，包括美國拒絕派代表出席，而中國、歐盟等碳排放大國仍在尋求合作。台灣雖因政治因素無法正式參與，但在環境永續及減碳方面的努力已獲國際肯定。面對全球升溫帶來的威脅，從竹林的碳匯潛力到吐瓦魯的國家存亡危機，都突顯了氣候行動的迫切性。

圖說／新北市孟宗竹林

走進新北市三峽區的孟宗竹林，空氣清新、氛圍優美，卻隱藏著許多大自然的奧妙。新北市三峽區竹筍產銷班二班班長賴夫達解釋，竹子從生長到死亡有其週期，特別是「存三去四不留七」的黃金法則，意味著竹子長到第七年必須砍伐。賴夫達指出，只有一年生的竹子才會長竹筍，第二年和第三年的竹子則是供應養分。

先進材創辦人徐惇穎表示，七年的竹子會開始排放二氧化碳，站著就已經死亡。在徐惇穎眼中，竹子全身是寶，其吸碳量是樹林的五到十一倍，既能強力吸碳又有良好的水土保持功能，還能作為經濟作物。竹子適合造林且生長快速，四年即可成材，是優良的負碳材料。每公頃孟宗竹林可固碳47.36公噸，是一般林木的三到六倍。

台灣的竹林不僅提供竹筍，其吸碳和固碳能力也優於一般樹林。徐惇穎的團隊追求全竹應用，希望將裁切下來的邊角料再製為高價值產品。在眾多農業剩餘資材中，徐惇穎選擇竹子進行研發，因為它符合聯合國永續發展目標中「不要與民爭食」的原則。

圖說／竹子剩餘資材再製為ＩＣ托盤

徐惇穎透過研發秘密配方，讓竹粉再製產品能打進電子業供應鏈。他將竹子燒成高溫結晶再結晶的竹炭，研磨成微米級竹粉，添加特殊配方黏著劑，達到抗靜電要求，應用於軟托盤和硬托盤。這種循環經濟模式呼應了聯合國氣候峰會強調的「以自然為解方」減碳途徑。

相較於台灣利用科技減碳，我國友邦吐瓦魯面臨嚴峻危機。這個由九座島嶼組成、國土面積不超過27平方公里的國家，最高處僅比海平面高出四公尺，可能成為全球第一個因氣候變遷而滅國的國家。根據政府間氣候變遷專門委員會的監測，吐瓦魯的海平面上升速率是全球平均的兩倍，近30年已上升約15公分。

圖說／我國友邦吐瓦魯國土下沉中

吐瓦魯駐台大使法莉莉表示，國王潮汐吞沒整個海岸線、阻擋主要幹道的情況在她小時候從未發生，但現在卻很常見。根據NASA估算，未來30年海平面還會再上升19公分，目前九座島中已有兩座被淹沒，到2100年前，95%的國土面積將被海水吞噬。法莉莉強調，對吐瓦魯而言，氣候變遷不是遙遠的威脅，而是日常現實，迫切需要全球共同行動。

圖說／TVBS專訪吐瓦魯駐台大使 法莉莉

吐瓦魯推行的氣候解方是建立國家元宇宙，打造數位國家。吐瓦魯現在即未來計劃領銜人柯菲表示，他們已著手數位化描製土地，完成所有島嶼和島礁的3D立體光達掃描，邁向數位國家。此外，吐瓦魯與澳洲簽訂「好鄰聯盟協定」，推出全球第一個氣候簽證，已有超過八成公民申請。雖然科技可延續國家存在，但文化資產的保存傳承很大部分仍靠人來維繫。

圖說／吐瓦魯當地手工藝編織品

吐瓦魯內政部長Maina Vakafua Talia在氣候峰會上直接批評美國總統川普，稱其在聯合國大會上貶低再生能源、質疑氣候變遷科學共識的言論是「對全世界極其羞辱、極不負責的態度」。川普曾在聯合國大會上批評氣候變遷和綠能產業是「世紀騙局」，並宣布美國退出巴黎氣候協定。今年COP30川普不出席也不派代表，但加州州長紐森親赴現場，展現美國內部的多元立場。

環境部長彭啓明表示，美國有聯邦政府也有地方政府，許多地方政府和NGO都參與「We are still in」（我們還在裡面）運動。彭啓明過去曾以民間身分11次參與COP協商討論，但如今因官方身分無法參加部長級會議談判，他坦言這是一大遺憾。雖然台灣在COP峰會上因中國大陸打壓而無法以官方身分參與，但彭啓明認為這不會影響台灣在減碳及氣候參與的發言權。

圖說／環境部長彭啓明談減碳努力

台灣政府目標邁向「淨零台灣，韌性家園」，但能源轉型能否滿足AI半導體發展所需的能源需求引發討論。師大特聘教授葉欣誠指出，台灣每度電背後的二氧化碳排放量高達474公克，遠高於歐洲某些國家。政府制定2030年碳排量要比2005年減少28±2%的目標，但國際間距離2050淨零目標仍相當遙遠。

葉欣誠表示，全球要達到2050淨零排放、升溫不超過1.5度的目標，到2030年的落差從去年的220億噸縮減到今年的200億噸，仍然很高，相當於台灣年排放量2億噸的100倍。若減碳難達預期，全球升溫幅度要守住1.5度也越來越不樂觀，極端天氣將更加頻繁。

天氣風險管理開發資深顧問吳聖宇提到，2023年7月底到8月初，台灣經歷史上最長的大規模豪雨，八天內高雄山區降下近3000毫米雨量，相當於當地半年的降雨量。暴雨、暴冷暴熱、堰塞湖溢流等異常天氣已不只考驗防災，而是考驗對未知危機的風險準備。吳聖宇認為，國土規劃需要有更長遠的眼光，有些地方必須「讓它淹」。

圖說／師大永續所教授 葉欣誠

葉欣誠強調，「調適」是應對氣候變遷中重要的課題，意味著準備沒有發生過的事情，許多情況沒有參考點。他提出「氣候變化調適」的概念叫「變化的三次方」，即因氣候變化造成各種情境改變，而人類行為需要做出相應改變。這種逐漸偏離過去經驗值的變化，使天災直接衝擊的速度遠快於我們的應變範圍。除了靠科技力監測預先行動，最終還需回歸人的心態和公民參與，才能建構韌性和實踐永續未來。

