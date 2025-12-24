雨林動物驚喜現身 北市動物園提醒保持「社交距離」

臺北市立動物園穿山甲館模擬熱帶雨林的生態環境，民眾可近距離看到棉頭絹猴

生性害羞的越南鷴經常在隱蔽的植栽間活動

青鸞大方現身遊客面前橫越步道，民眾可趁機觀察

保育員每天為動物們精心準備豐富多元食物，提醒民眾不要餵食

二趾樹獺在枝幹間移動來去自如

臺北市立動物園的穿山甲館仿造熱帶雨林設計，高挑的空間與跨地理區系、跨物種混群的生態造景設計，讓遊客能近距離觀察動物平時的生活環境。園方特別呼籲，沉浸式的生態體驗需要大家共同遵守「不餵食、不觸摸、不干擾」的三不原則，維持「社交距離」，才能避免打攪動物，也為自己留下驚喜與感動。

臺北市立動物園推廣組服務員歐陽德表示，穿山甲館位在熱帶雨林室內館，是難得一見、模擬熱帶雨林多層次環境的場館，高挑空間種植熱帶喬木、灌木、水生植物、附生植物等植栽，營造熱帶雨林從地面層、灌木層延伸到樹冠層的環境，提供跨地理區系、跨物種混群生活的棲息環境。館內有多種來自熱帶雨林的動物，像是有著「怒髮衝冠」般頭毛的棉頭絹猴，是身手靈巧還頗具好奇心的小型靈長類，經常跳上步道的扶手，歪著頭觀察來往的人們，讓遊客又驚又喜；二趾樹獺的動作可不像大家認為的那麼緩慢，不管是吊掛在扶手攀爬或在枝幹間移動來去自如；青鸞和越南鷴都是在森林底層生活的雉類，害羞的越南鷴經常在隱蔽的植栽間活動，青鸞則是會大方現身遊客面前橫越步道，有時還會飛上枝頭大聲鳴叫，與遊客同框的生態沉浸設計，讓遊客彷彿也成為雨林中的一分子。

歐陽德服務員指出，民眾在參觀穿山甲館時，常有動物們在身旁活動，因此特別提醒大家，與園內動物保持適當「社交距離」，輕聲細語觀察、不動手觸摸，避免動物受到驚嚇。更重要的是參觀時也請將身上的食物收好不外露，才不會引起動物對食物味道的好奇而取食。另外，為了動物與遊客們彼此的健康，呼籲民眾參訪時謹記「不餵食、不觸摸、不干擾」口訣，才能好好體驗與動物近距離觀察的好機會。

臺北市立動物園指出，民眾如果在動物園發現有干擾動物的不當行為，除了適時挺身而出，也可以利用園內的遊客通報系統QR Code與遊客服務中心聯繫，或向周遭的動物園工作同仁尋求協助。