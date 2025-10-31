雨水坑變共學地 呂家愷助育林校園煥然一新

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員呂家愷今（31）日出席樹林育林國中「愷美自學廣場」開幕典禮，呂家愷表示，該廣場在完成排水與磁磚鋪面工程後，從原本乏人問津的閒置空間，蛻變為育林國中與育林國小「共享共榮」的戶外多功能學習場域，也是新北市首例兩校共用的圖書與自學空間。

圖／新北市議員呂家愷（左一）化身人氣《Kpop獵魔女團》成員，與師生熱情互動炒熱氣氛。（新北市議員呂家愷提供）

呂家愷指出，此案從構想到落實歷經3年，感謝教育局支持與補助，以及在地企業中國砂輪公司熱心協助，攜手校方完成環境改造；從排水改善、木棧板階梯鋪設，到空間設計與動線規劃，都是多方共同努力的成果，讓這塊閒置用地重生為校園亮點。

廣告 廣告

為慶祝啟用，育林國中也舉辦萬聖節走秀活動，呂家愷化身人氣《Kpop獵魔女團》成員，與師生熱情互動炒熱氣氛；出席貴賓包括育林國中校長馮宜欣、育林國小校長張維中、家長榮譽會長徐麗萍、現任會長詹盛欽、候任會長王俊鈞及樹福里長廖訂印等人。

育林國中前任校長陳榮德回憶，當初與呂家愷議員共同規劃空間再利用，從排水改善到動線設計歷經多次勘查，今日終於見證成果；育林國中、國小的現任校長馮宜欣與張維中也分享，兩校攜手打造共享空間，讓學子能在更安全、舒適的環境中學習與交流，別具意義。

榮譽會長徐麗萍及樹福里長廖訂印感謝呂家愷長期關心校園環境與學童安全，讓老舊角落煥然一新，「前人種樹、後人乘涼」，造福兩校師生與地方社區；呂家愷強調，「愷美自學廣場」從泥濘積水的死角變身成新北首座兩校共榮共享的戶外多功能空間，不僅象徵校園環境再造成功，更展現教育共好的精神。

更多引新聞報導

養豬場違規餵廚餘 民進黨團批侯友宜防疫破功

幼兒園監視器規範待統一 呂家愷促新北速改善

