雨水滋潤 果農：芒果將大又甜

夏日紅寶石的愛文芒果開採，品質色澤好。（記者張淑娟攝）

（另開新視窗）

記者張淑娟∕綜合報導

今年台南山區的芒果獲得雨的滋潤，預估二、三期花的果實將碩大一些，果農歡喜這波順順的雨勢助攻芒果，不過因日前乾旱，目前採收的果實少有大果，但色澤相當紅美，品質也好，甜度達十六、七度，相當受青睞。

楠西種植芒果多年的江森原，連日來已開始採收芒果，而訂購的都是識途老馬，使得產銷通路無虞。江森原表示，今年山區可見到不少荒蕪的芒果園，應是老農無力看顧所致，因此今年產量較正常年雖然多了二成，但總產量因面積減少，並未增加，反而略減。

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由於前兩年氣候因素，芒果產量幾乎掛零，今年開花時有遇到一些春雨，使得如今採收早期花的芒果品質相當好，尤其外皮色澤紅潤，確實如夏日的紅寶石般，甜度也達十六、七度，價格也與正常年差不多，目前上級果每斤達五十至七十元之間，可說是吃芒果的好時節。

不過，優質芒果都來自有認真管理維護的果農，如果以放養方式，芒果品質也會參差不齊。果農們指出，目前愛文芒果的果實都比較小，難得見到大果，所幸這波雨勢來得緩而順，對二、三期花的芒果而言是助攻的，預計六月底會有比較碩大的芒果，至於甜度應該也會在十五度左右。