雨水財運最旺！ 「5星座+5生肖」遇水則發
2026年2月18日「雨水」節氣，這一天在星象學上簡直是奇蹟般的日子！代表金錢的「金星」與代表幸運的「木星」同時處於最強勢的位置，並且匯聚在感性與直覺的雙魚座能量場中。小孟塔羅雲蔚老師表示，這意味著宇宙的財庫大門已經完全敞開，準備用豐沛的雨水滋潤大家的荷包。雲蔚老師指出，雨水時節「5星座」+「5生肖」財運最旺，快來看看有沒有你的星座！
雨水財運最旺的星座TOP5
雲蔚老師點名「5星座」，受到這股超級幸運能量的直接衝擊，他們的吸金能力將在當日達到頂峰。有人是靠直覺發橫財，有人是靠魅力躺著賺，更有人是朋友排隊送錢來。想知道你是不是那個被老天爺特別眷顧、注定在雨水這天「遇水則發」的幸運兒嗎？快來看看這份發財名單！
TOP 5 天蠍座
天蠍座在雨水這天的能量場非常神秘且強大！因為雙魚座的群星落入了你們掌管「偏財、投資與博彩」的宮位，而且還跟你們形成了和諧的相位。這天你的大腦就像裝了雷達，能精準偵測到哪裡有暴利。不同於正財的辛苦積累，你今天的運氣適合「以小搏大」。如果你有在玩股票、彩券或是創業投資，這天的一念之間，可能就是致富的關鍵。你們天生敏銳的洞察力，在水象能量的加持下變成了「讀心術」，能看穿市場的波動與人心。保持低調，相信那個突然冒出來的瘋狂念頭，它很可能就是通往財富自由的密道！
TOP 4 金牛座
金牛座的朋友，你們的守護星「金星」此刻正處於最強勢的狀態，並且停留在掌管你們願望與人脈的「福德宮」。這代表什麼？代表你的朋友就是你的財神爺！在雨水這一天，千萬不要宅在家裡，走出去參加聚會、去拜訪客戶，你的財運藏在「人群」之中。你那種穩重又帶點藝術品味的氣質，在今天特別迷人，很容易吸引到願意資助你、或是想跟你合作的大貴人。這天的賺錢模式是「分享」，多跟朋友聊聊你的夢想或計畫，你會驚訝地發現，原本以為很難的資金問題，在談笑風生之間就迎刃而解了！
TOP 3 巨蟹座
巨蟹座的朋友，你們是這波星象的最大受益者之一！因為「木星」來幫你們加持，而且還跟雙魚座的群星形成了完美的「黃金三分相」。這天你的財運核心是「輕鬆」，你不需要流血流汗地去拼命，好運會透過家人、房地產或是長輩的饋贈來到你身邊。這天非常適合待在家裡，或是處理跟家有關的事務，可能只是隨手整理一下舊物，就翻出了值錢的寶貝；或是跟家人吃頓飯，就得到了一個賺錢的內線消息。這種「被動致富」的好運氣，只有心地善良的巨蟹座才配擁有！
TOP 2 水瓶座
水瓶座注意了，雖然太陽剛離開你們，但它卻把最棒的禮物留給了你的「財帛宮」！太陽、金星和月亮齊聚在掌管你金錢的宮位，這意味著你的現金流將會像雨水節氣的春雨一樣，嘩啦啦地流進口袋。這天的財運非常「務實」，可能是談成了期待已久的加薪、收到了一筆延遲的款項，或者是你的副業突然訂單暴增。你們這天對於金錢的敏銳度極高，非常適合處理財務規劃、資產配置，甚至去談判價格。不用擔心開口談錢會傷感情，今天你的氣場就是「值得」，大膽爭取你應得的，宇宙會毫不猶豫地買單！
TOP 1 雙魚座
雙魚座的朋友，在雨水這一天，你們就是絕對的主角！金星在你的命宮，為你「皇袍加身」。金星在雙魚座是「入旺」，代表你的魅力和吸金能力達到了頂峰。這天你不需要費力去討好誰，只要做你自己，發揮你那與生俱來的溫柔與藝術感，錢財就會像粉絲追星一樣自動黏上來。你的直覺準到可怕，如果突然覺得某個投資會賺、或某個案子能接，請無條件相信你的第六感。這天你就像是一個行走的發光體，連走在路上都可能撿到錢，這種被老天爺捧在手心裡的感覺，真的是讓旁人羨慕到眼紅！
雨水財運最旺的生肖TOP5
小孟塔羅雲蔚老師表示，俗話說「春雨貴如油」，這一天不僅象徵著大地回春，更是啟動整年財運流動的關鍵時刻！在命理學上，「5生肖」，受到神煞與太歲的雙重加持，他們的吸金能力將在當日達到頂峰。有人是靠貴人帶路躺著賺，有人是靠霸氣征服全場，更有人是直覺準到像開外掛。
想知道你是不是那個被老天爺特別眷顧、注定在雨水這天「荷包濕潤、財源滾滾」的幸運兒嗎？快來看看這份發財名單，把握這波最強水運，把財富通通接回家！
TOP 5 狗
屬狗的朋友，在雨水這天，你們的「商業嗅覺」會突然變得超級靈敏！這股穩定的能量會讓你們的判斷力大幅提升。當別人還在猶豫觀望的時候，你已經一眼看穿了哪裡有賺頭，並且快狠準地出手了。這天非常適合做資產規劃或是投資佈局，你做的每一個決定，在未來都會變成實實在在的獲利。而且你們這天的偏財運也不錯，很可能會收到意外的紅包或禮物。屬狗的朋友要相信自己的第一直覺，那個突然冒出來的念頭，就是財神爺打給你的暗號，跟著它走，保證讓你挖到專屬於你的大金礦！
TOP 4 羊
屬羊的朋友，這天你們的運勢走的是「溫柔吸金」路線！這種的人脈加持，讓你們的貴人運好到讓人懷疑你有內線。雨水這天，你最大的財富來源就是「朋友」和「長輩」，可能有人會給你報明牌，或是介紹一個超棒的兼差機會給你。你們不需要單打獨鬥，只要懂得「借力使力」，跟著強者走，就能輕鬆分一杯羹。屬羊的人這天心態越放鬆，財運就越好，那種不爭不搶的福氣，反而讓錢財爭先恐後地要流進你的口袋，這就是所謂的「傻人有傻福」最高境界！
TOP 3 兔
屬兔的朋友，雨水這天是你們的大吉日，這意味著環境裡充滿了幫助你的能量！而且當天的財富密碼，讓你們的正財和偏財運都旺到不行。這天你就像一個人體聚寶盆，不管是努力工作的正職收入，還是隨手買的彩券、股票，都有機會開出紅盤。你們的賺錢方式很優雅，不需要流血流汗，可能只是跟朋友喝個下午茶，就聊出了一個賺錢的好機會。記得保持微笑，因為你們親切的氣質在今天特別吸金，好運會順著春雨滋潤你的荷包，讓你看著存款數字笑得合不攏嘴！
TOP 2 馬
屬馬的朋友，這天你們可是頂著貴人的超級光環出場的！加上今年是你們的本命年，氣場本來就旺，在雨水這天更是火力全開。你們的財運來自於「強大的影響力」，不管是在會議上提案、還是跟客戶談判，你說出來的話就像聖旨一樣有份量，大家都會莫名其妙地被你說服、乖乖掏錢買單。這天的你，魅力值點滿，非常適合去談大生意、簽大合約，因為你的自信就是最好的招財符。別謙虛，盡情展現你的才華和霸氣吧，財神爺今天就是愛看你發光發熱的樣子，你的每一個眼神都在幫你賺錢，業績直接衝破天際！
TOP 1 虎
屬虎的朋友，在雨水這一天，你們絕對是宇宙的寵兒！為什麼？因為當天的日子跟你們是超級好朋友，而且你們本身就是當天的「財星」代表，再加上吉星高照，這三股力量加起來，簡直是開了無敵外掛。這天你的直覺準到像是有預知能力，看到的投資項目、腦中閃過的點子，含金量都高得嚇人。你不用刻意去追錢，錢會自動來找你，可能是一個大客戶主動上門，或是老闆突然看你特別順眼要發獎金。那種「順風順水」的感覺，就像是坐上了鋪滿金幣的滑水道，一路溜進金庫裡，真的是讓人羨慕到變形的天選之人！
東森財經新聞關心您
民俗說法，僅供參考
（封面示意圖／翻攝Pixabay）
