「雨污共管」成淹水破口議員疾呼改善 宜縣府：118年完成全縣調查

〔記者游明金／宜蘭報導〕極端氣候常態化，宜蘭地區近期在颱風與東北季風共伴效應下頻傳淹水災情。縣議員楊弘旻與黃琤婷疾呼，宜蘭縣長期存在「雨污共管」結構性破口，已成豪雨時民宅倒灌溢流元凶，要求縣府編列預算改善。縣府表示，依目前調查約有5%住戶存在雨污共管問題，縣府會在118年底完成全縣調查，再研議改善方案。

宜蘭縣污水下水道自94年起陸續建設，早期用戶接管過程，存在雨水管線誤接入污水系統情形，導致不少住戶在豪雨時，出現「外面下雨、屋內冒水」的異常狀況，排水孔反向湧水，嚴重影響居住安全與生活品質。

宜蘭縣營運中的污水下水道系統，包含「宜蘭系統」(宜蘭市、壯圍鄉、員山鄉及礁溪鄉)及「羅東系統」(五結鄉、羅東鎮、冬山鄉)等，接管用戶6萬6375戶，縣府自今年1月開始調查，目前已完成1萬6596戶，初步顯示約有5%住戶存在雨污混接(共管)情形，整個調查結果要到118年才能完成。

楊弘旻說，縣府早期設置雨水與污水下水道時，採取雨污共排設計，明顯違反「宜蘭縣污水下水道用戶排水設備審查要點」應分開設置」的規定，導致颱風豪雨來襲時，末端污水處理系統無法宣洩而溢流，加劇淹水災情。

他指出，更令民眾難以接受的是，縣府在發現雨污未分流後，竟要求住戶自行負擔費用改善，這是政府早期設計失當，卻將後果轉嫁給人民承擔，防汛是政府的責任，不應變成民眾的額外負擔，縣府應逐年編列預算推動雨污分流工程。

黃琤婷表示，近期接獲多起民眾反映，只要下大雨，家中馬桶、排水孔就冒出污水，宛如噴泉，讓民眾無法安心生活，這是非常痛苦的事情，她已在議會要求縣府儘速完成雨污混接(共管)住戶盤點，並提出明確改善期程，縣府不能再迴避。

縣政府水利資源處長李岳儒指出，縣府已著手調查雨污共管情形，等118年整個調查完成進行歸納分析研究，再來決定解決的方向。

極端氣候常態化，宜蘭頻傳淹水災情。縣議員楊弘旻(右)與黃琤婷(左)疾呼「雨污共管」已成淹水破口，要求縣府編列預算改善。(記者游明金攝)

