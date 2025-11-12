雨炸蘇澳 民眾清理家園 (圖)

鳳凰颱風即將侵颱！民眾關心風雨是否達颱風假標準，一名自稱是台灣大學大氣系的網友就表示「賭上大氣系的招牌」，他預估台北至少有兩天颱風假，「少一天假就請100份雞排+珍奶，如果3天都沒放，就各請300份，」瞬間引起萬名網友關注，「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」、「你也許懂大氣 但你不懂蔣萬安的小氣」。至於是否有放假可能？氣象粉專解析風雨趨勢。

太報 ・ 1 天前