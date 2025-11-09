雨炸3天！ 週一、二「北宜花」共伴機率高、防致災雨
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，北部、東北部及東部地區將首當其衝！專家提醒，單日累積雨量可能突破350毫米，宜蘭、花蓮等地更是共伴效應降雨的重災區。
鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應機率高，帶來連續三天的劇烈降雨。北部、東北部及東部地區將首當其衝，面臨共伴效應帶來的豪雨威脅，單日累積雨量可能突破350毫米。週三則因颱風東南風與中央山脈交互作用，中南部山區也將出現明顯降雨。專家提醒，實際雨量仍視颱風北轉後強度而定，民眾不可掉以輕心。
週一東北季風南下，鳳凰進入南海，冷暖氣流開始交會，共伴效應將逐漸形成，北部和東部地區率先降雨。上半天風雨尚不明顯，但越晚雨勢將越大。週二颱風更靠近台灣，共伴效應最為顯著，需嚴防劇烈降雨。
台灣颱風論壇執行長陳柏宏表示，宜蘭和花蓮地區將是共伴效應降雨的重災區，颱風外圍暖濕氣流碰到中央山脈後，會攔截大量水氣而產生持續性大量降雨。基隆北海岸、新北東側、雙北山區、大台北、宜蘭、花蓮、台東等地區的共伴雨絕對不能大意，影響時間約1天半至2天。
到了週三，共伴效應往北方海面移動，轉由颱風本身的東南風和中央山脈產生交互作用。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，宜蘭、花蓮、台東和屏東山區局部地區應該有豪雨或大豪雨，另一個降雨熱區則是從基隆北海岸和大台北山區。
根據定量降雨預報，週一宜蘭、北花蓮累積雨量可能突破150至200毫米，南花蓮、大台北山區也可能有破百毫米的雨量。週二雨勢往南擴展，宜蘭、花蓮可能達大豪雨等級，雨量可能破350毫米，台東、屏東山區也需留意。週三則是中南部降雨增加，特別是山區比平地更需要注意。
專家說明外圍環流與東北季風的交會位置若靠近陸地，陸地的雨就會很大。連續3至4天的劇烈降雨，實際雨量還難有精準判定，還要視颱風減弱幅度而定，鳳凰颱風北轉後將是關鍵，民眾不能存有僥倖心理。
