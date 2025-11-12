雨狂炸！羅東地下道慘淹2米 3人穿泳褲「跳水」玩樂惹議

即時中心／徐子為報導



鳳凰颱風來襲，讓宜蘭昨（11）天下了一整天的雨，許多地方變成水鄉澤國，羅東鎮通往五結的大同地下道更是遭雨水淹滿，警方還拉起封鎖線，禁止人車通行，不過，深夜卻有3年輕人穿著泳褲，把下水道當成游泳池，把橋墩輪流跳水，讓民眾直呼太危險。





3人翻身跳水，不過這裡不是運動競技場合，而宜蘭羅東倉前路的地下道，連夜大雨讓地下道，積水成河流，三名男子跳水時，還能連連聽到乾嘔聲，連民眾看到影片，也直說太危險。



今一早縣府工程人員、帶著大型抽水設備到場抽水。民眾普遍認為年輕人在地下道跳水很誇張，怎麼會想在這邊跳水？且水也不乾淨，還直呼太危險了，是做錯誤示範。



不過，當事人強調，是因為錢包掉了進去，才會找朋友一起下水尋找。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

