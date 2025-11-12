雨用倒的! 羅東淹成小河 大水灌入社區地下室成"小型瀑布"

生活中心／黃富溢 宜蘭報導

鳳凰颱風還沒登陸，就為宜蘭帶來暴雨，羅東地區周二-傍晚，開始下起大雨，市區多條道路都淹水，甚至淹進住家一樓，還有社區大樓的地下停車場，成了汪洋一片，積水像瀑布般不斷衝進，即使放了車道閘門，也難抵水流，當地議員與居民都說，是第一次遇到淹水。

暴雨像瀑布般，直衝住宅大樓的地下停車場，瞬間成了汪洋一片，民眾全看傻眼，小心翼翼涉水，要查看愛車情形。

住戶說：「這變成河流了，對。」

水勢繼續嘩啦啦，往地下室衝，好幾輛汽車沿著車道排隊，想趕快逃離，因為水越淹越高。

住戶說：「不要進來，進來你會熄火。」

住戶說：「一樓淹水了啊啊。」

羅東光榮家族前主委 李志峰說：「那邊也有，所以都從電梯口流下來，所以我們後來建議說，那個水閘門要往上拉，讓車子做逃生的動作，不然如果水淹進來逃不了。」



孫姓住戶說：「這水都還沒退啊，變電箱剛好在那邊，高壓變電箱就炸掉了。」

羅東在地議員也難以置信，是頭一回遇到這麼嚴重的淹水，鳳凰颱風沒登陸，就造成宜蘭不少災情。

