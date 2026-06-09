雨用倒的！高雄單日灌進286.5毫米 「雨一路下到下周」

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10日的雨勢料稍微趨緩，但氣象署提醒仍有短延時強降雨。翻攝中央氣象署YT



今天（6／9）全台都籠罩在滯留鋒面以及西南氣流的水氣中，因此全台各地幾乎都是雨下不停地情況。中央氣象署昨天已經啟動今年梅雨季首度「較大規模／劇烈豪雨」作業。氣象署表示，昨日到今日一整天，西半部、東北部及澎湖都出現明顯降雨。滯留鋒面中的小尺度對流系統，持續為台灣各地帶來短延時強降雨級強陣風等劇烈天氣現象。其中，今天雨量最多的，就是在高雄市觀測到接近300毫米，另外高雄六龜時雨量也有97毫米，已達豪雨等級。

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氣象署統計，今日累積雨量至今晚8時，高雄單日累積雨量達286.5毫米、台中241.5毫米、嘉義及彰化約210毫米，花蓮也有178毫米。兩日累積雨量來看，第一名高雄六龜，截至晚間8時，已經達到437毫米、高雄甲仙也有352毫米，雲林北港也達到295毫米。

預報員朱美霖表示，今天一整天受到滯留鋒面以及西南氣流影響，在不穩定的天氣環境下，易有中小尺度對流發生，西半部、東北部以及澎湖都有比較顯著的降雨出現，今晚至明晨仍要留意有短延時強降雨。

朱美霖說，明天西南氣流會稍稍減弱，但全台灣仍要嚴防「短延時強降雨」，特別是中南部山區、花東山區，仍不能輕忽恐會有局部大雨或豪雨等級。

朱美霖最後提醒，全台明天要留意中尺度對流系統伴隨短延時強降雨、強陣風、落雷等劇烈天氣。另外，連續多日強降雨造成：溪水暴漲、路面溼滑、低能見度、積淹水，請民眾外出特別注意。還有山區連續降兩，土質鬆軟、道路脆弱，因此也要注意坍方、落石、山洪，勿靠近山區。

另外，從氣象署發布一周天氣預報中，可以看見本島地區縣市幾乎都是「下雨符號」，換言之，民眾千萬不要把雨具收起來，因為梅雨至少會一路下到下周二6月16日。

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