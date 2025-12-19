雨神不退場！南方雲系＋東北季風雙重夾擊 全台濕冷天氣一路逼近聖誕節

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

今（18）、明兩天天氣不穩定，受南方雲系與東北季風交互影響，全台降雨機率偏高，氣象署也提醒，接近聖誕節前後，天氣將逐步轉濕、轉涼，高山與沿海地區需特別留意安全。

今（18）、明兩天天氣不穩定，受南方雲系與東北季風交互影響，全台降雨機率偏高。（示意圖／photoAC​​​​​​）

氣象署技正謝佩芸指出，今明兩天除南方雲系影響外，底層偏東風使東半部迎風面降雨較為明顯，尤其明天上午前，全台都有機會出現局部短暫雨，東半部須留意局部較大雨勢。明天白天後水氣將逐漸減少，西半部降雨趨緩，天氣可望轉為較穩定。

謝佩芸說，明晚至周日南方雲系影響減弱，東北季風增強，北部與東半部仍有降雨機會，但新竹以南地區將轉為多雲到晴。下周一水氣偏少，各地以陰天到多雲為主，僅東半部、北海岸及大台北山區有零星短暫雨；下周二天氣型態類似，東半部降雨略增。

溫度方面，謝佩芸表示，今明兩天白天高溫約22至25度，夜晚及清晨低溫約17至19度，整體感受舒適偏涼。隨著周日東北季風增強，北台灣氣溫將明顯下降，中南部因天氣轉晴，白天較暖，但日夜溫差拉大。預計下周三再有一波東北季風南下，北部氣溫先轉涼，聖誕節當天中南部也會感受到降溫，但整體仍屬東北季風等級，尚未達冷氣團標準。



