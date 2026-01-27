即時中心／林耿郁報導

今（28）天受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13至15度，南部及花東16至18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16至18度，整天涼冷，中南部地區高溫約23至26度，花東地區則為20至23度，應適時增添衣物以免著涼。

降雨方面，氣象署預報，清晨受華南雲雨區東移影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星小雨，大台北山區、基隆北海岸雨勢較大，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。

今日上午之前三千公尺以上高山，有局部降雪現象，白天起水氣減少，降雪機率將明顯降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區行車應注意路況安全。

離島天氣：澎湖多雲時陰，17至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖陰時多雲，10至13度。

東北風偏強，今日西半部、台東、恆春半島沿海或空曠地區及各離島，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，戶外活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，可能挾帶微量境外污染物移入影響本島及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

原文出處：快新聞／雨神再見！華南雲雨區今遠離 高山難再降雪

