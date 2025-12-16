雨神準備long stay！「下最猛地區」曝光

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今天（17日）清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度，且今天開始逐漸出現雨勢，白天起東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率；氣象專家林得恩提醒「雨神準備long stay」，恐要等到下週一之後雨勢才會短暫稍漸轉緩趨勢。





週三開始迎風面降雨增加，週六開始各地都有降雨機會。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）

林得恩在「林老師氣象站」臉書發文分享最新天氣狀況，今天（17日）、週四（18日）天氣受東北季風影響，迎風面降雨機率增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。週六（20日）由於東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。





氣象署提醒週五、週六會有比較多的水氣接近台灣，直到下週一雨勢才會趨緩。（圖／翻攝自氣象署）

週日（21日）東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴。雨勢要到下週一之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。氣象署提醒週五（19日）、週六（20日）會有比較多的水氣接近台灣，到時全台各地降雨機率都會提高，若有外出的民眾除了添加衣物之外，也要記得攜帶雨具。

