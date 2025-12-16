「雨神準備long stay！」今起北東轉雨 這2天全台迎冬雨

今（17）起東北季風稍增強，迎風面降雨增加，桃園以北、宜花東轉雨，尤其明（18）天東北部、北海岸局部將有較大雨勢，週五、週六（19~20日）還會有更多水氣接近，到時全台各地降雨機率都會提高，氣象專家林得恩直言「雨神，準備long stay！」可能要等到12/22（下週一）之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

中央氣象署說明今日氣溫，清晨因輻射冷卻影響，各地天氣稍涼，中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低一些；白天起東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼。

天氣方面，迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。風力方面，今天東北風增強，桃園至台南、臺東、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率，海邊活動請多留意安全。

針對接下來的天氣，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」粉專PO文說，「雨神，準備long stay！」今明兩天受東北季風影響，迎風面降雨機率增加，12/19(週五)至12/20(週六)，東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會，由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

到了12/21(下週日)東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，整個環境的降雨變化，可能要等到12/22(下週一)之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日白天起東北季風稍增強，環境風場為偏東風轉東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

