雨神狂炸! 梧棲逾800戶大規模停電 台電急搶修復電

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中部中心 / 中部綜合報導

鋒面影響雨勢不斷，造成台電設備故障，台中梧棲區昨天（9日）晚間出現大規模停電，共影響了800多戶民宅用電，由於停電正值用餐時間，不少民眾摸黑吃飯，台電派出人員冒雨搶修，搶修三個多小時，在晚間10點多全數復電。





雨神狂炸台中海線！ 梧棲逾８００戶大規模停電冒雨搶修

台電人員緊急查修 發現可能是大雨導致設備故障出現異常。（圖／翻攝畫面）





大雨滂沱，雨炸台中海線，9日晚間七點多，台中梧棲區一帶傳出大規模停電，停電戶數來到815戶，集中在梧棲區的中正路、文雅路、台灣大道八段一帶，由於停電當時正值用餐時間，不少民眾摸黑吃飯，爬樓梯上上下下，停電相當不方便。

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雨神狂炸台中海線！ 梧棲逾８００戶大規模停電冒雨搶修

大雨不斷 導致梧棲區一度傳出大規模停電。（圖／翻攝畫面）





台電人員接獲通報後，派出人員緊急派員查修，發現是大雨導致設備異常故障，但由於大雨不斷，搶修不容易，三個小時，到晚上10點多，才復電。鋒面影響，大雨下不停，雨勢毀損台電設備，造成短暫停電，民宅陷入一片黑，民眾也只能多多體諒，大雨的停電夜晚。





原文出處：雨神狂炸台中海線！ 梧棲逾８００戶大規模停電冒雨搶修

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