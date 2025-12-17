雨神要long stay了！專家曝未來5天濕答答 南部也躲不過

天氣即將轉變為有雨的型態，民眾出門記得攜帶雨具。資料照，廖瑞祥攝



別被戶外的陽光騙了，今天（12/17）稍晚即將變天，大雨要連下5天，就連天氣一向穩定的南部也有局部短暫陣雨機會。

「雨神，準備long stay」！氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明受東北季風影響，迎風面降雨機率增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。

周五（12/19）至周六（12/20），由於東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

下周日（12/21）就是跑者最關心的台北馬拉松，林得恩指出，當天東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴。整個環境的降雨變化，可能要等到下周一（12/22）之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

接下來5天台灣將迎來降雨的天氣，民眾出外要記得攜帶雨具。翻攝臉書「林老師氣象站」

