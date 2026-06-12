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即時中心／綜合報導

鋒面北移至台灣北部海面，中央氣象署指出，今（13）日清晨各地仍有零星降雨，上午各地轉為多雲的天氣，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區易有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨。因連日降雨，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區或溪河活動。

中南部高溫飆32度

溫度方面，各地高溫略為上升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部高溫為30至32度，至於各地低溫為23至26度。

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離島天氣方面，澎湖多雲，25至29度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23至28度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，23至26度。

這幾區空氣品質佳

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風轉西南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

快新聞／雨神還沒走！午後「全台這幾區」雷陣雨開炸 晚起南部接力

本週天氣不穩。（圖／擷取自氣象署網站）

原文出處：快新聞／雨神還沒走！午後「全台這幾區」雷雨開炸 晚起南部接力

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