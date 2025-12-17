雨神降臨！「東北季風＋南方雲系」影響 全台雨下5天

明天天氣如何？ 週三(17日)有中高層短波槽偏北掠過，槽底經過長江口、黃海南部後逐漸東移，位置較偏北，並沒有直接影響台灣，但是後續有大陸高壓前緣往南延伸，底層東北季風自中午過後逐漸增強，迎風面地區包括桃園、大台北、宜蘭、花東以及恆春半島等地將轉為多雲到陰有短暫陣雨天氣，宜蘭有局部較多累積雨量出現的機會，新竹以南地區則不受影響，還是維持多雲到晴的天氣。北部、東北部白天高溫略降至22-24度，花東地區高溫24-26度，中南部地區高溫仍有25-28度或以上，週三夜晚到週四清晨在中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區低溫14-16度，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，日夜溫差的變化仍然很大。 週四白天(18日)期間持續受東北季風影響，要等到晚間隨著北方大陸高壓東移，東北季風強度才會較為減弱，風向也逐漸轉偏東風，迎風面的桃園、大台北、東半部以及恆春半島等地持續有短暫陣雨，新竹以南維持多雲到晴天氣。週四晚間之後隨著大陸華南有中高層南支短波槽建立，來自南海北部的中高層雲系逐漸發展、東移，西半部的雲量將有增多的趨勢，東半部仍持續會有短暫陣雨機會。白天期間由於東北季風仍較明顯，北部、東北部白天高溫仍只有21-23度，花東地區高溫23-25度，中南部地區高溫維持在25-28度左右，週四夜晚到週五清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫16-19度，空曠地區低溫14-16度，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度，日夜溫差的變化仍較明顯。 週五(19日)雖然底層因為地面高壓東移，風向轉為高壓迴流偏東風，原本的預期是天氣會比較穩定，但是新的預報資料看起來，由於大陸華南的中高層南支短波槽東移，雖然短波槽本身東移過程會逐漸淺化減弱，但是槽前的西南風將持續帶動南海北部的雲層發展並且往台灣方向移動，因此預報上來看各地雲量偏多，普遍會有些短暫陣雨出現的機會，不僅是底層迎風面的東半部，就連西半部也會有短暫陣雨出現的可能性，天氣會比較不穩定一些，提醒大家外出要記得攜帶雨具。由於各地雲多並且有降雨的機會，大部分地方白天高溫普遍在21-24度左右，南部地區仍可能來到24-26度，週五夜晚到週六清晨低溫仍沒有太大變化，中北部、東北部都市地區低溫16-19度，空曠地區低溫14-16度，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。 週六上半天(20日)南支槽東移後逐漸淺化減弱，但是由它所帶來的水氣、雲雨帶仍在持續通過台灣附近，因此各地天氣仍不穩定，雲多有短暫陣雨的天氣型態將繼續維持。週六下半天之後則是換成是長江中上游有北支短波槽東移靠近，搭配台灣附近仍然存在的水氣雲雨帶，部分預報資料顯示在巴士海峽到台灣東南方海面上將逐漸有槽前低壓波動發展、東移的趨勢，可能有發展較好的對流系統在台灣南方、東南方海面活動，不一定會影響陸地上的天氣，但是低壓波動的發展會讓各地比較容易下雨的情況還會再持續到週六晚間甚至是週日清晨。週六因為各地仍是雲多有雨的天氣，北部、東半部白天高溫維持在21-24度左右，中南部白天高溫則是在23-26度之間，週六夜晚到週日清晨中北部、東北部都市地區低溫16-19度，空曠地區低溫14-16度，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。 到了週日白天(21日)低壓波動東移，北支槽也逐漸掠過台灣以北之後，中南部地區的天氣可望好轉，逐漸轉為多雲或有陽光的天氣，但是底層東北季風到了週日白天又將逐漸增強，因此在迎風面的北部、東半部地區週日還是會持續有下雨的機會，要一直到下週一下半天之後才有較乾的空氣移入，迎風面地區的降雨才會減少。在不同高度的天氣系統接力影響之下，週末期間的天氣變化比較複雜，但總之降雨的機會大，建議大家安排假期活動的時候要多加留意。週日東北季風在白天期間有逐漸增強趨勢，不過溫度變化不大，北部、東半部白天高溫22-24度，中南部地區高溫反而因為降雨減少、陽光露臉，有機會上升到26-27度或以上，夜晚到下週一清晨低溫還是沒有太大變化，中北部、東北部都市地區低溫16-19度，空曠地區低溫14-16度，南部、花東都市地區低溫18-20度，空曠地區低溫16-18度。 下週一白天(22日)受東北季風影響，北部、東北部白天高溫將會降到18-20度，花東地區高溫維持在22-24度左右，中南部比較不受影響，白天高溫仍有25-27度，夜晚到下週二清晨中北部、東北部都市地區低溫會降到15-17度，空曠地區低溫12-14度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區低溫15-17度。展望下週仍是冷空氣比較活躍的一段時間，會不會有比較低的溫度出現值得觀察，但是預報變動度大仍大，可能要等到時間接近才能確定。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 18 小時前 ・ 發起對話