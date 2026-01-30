雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度

生活中心／李紹宏報導

根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。

氣象粉專「天氣風險」預測，2月1日受到華南雲雨帶東移影響，全台降雨機會大增。

氣象粉專「天氣風險」指出，週六鋒面通過台灣後，東北季風增強並且帶來涼冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降，北部地區因為最早開始下雨，因此週六白天高溫預報只有17-19度。夜晚到週日清晨，各地溫度較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫可能降到11-13度左右。南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右。

粉專提到，週日雖然地面鋒面逐漸東移，中層短波槽線也向東移動，但是底層東北季風甚強，同時華南上空持續有雲雨帶東移的預測，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會。夜晚到下週一清晨，在中北部、東北部都市地區低溫仍維持在13-14度左右，空曠地區低溫可能來到10-12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，而南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度。

粉專也表示，下週二（2月3日）到週五，受到地面高壓東移變性，台灣附近風向會轉為偏東風，是冷空氣較弱的一段時間，白天溫度回升較明顯，但是夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其是西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻低溫。天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。粉專提醒，再下一波冷空氣影響時間可能要等到下週末 (2月7日至2月8日)，強度有待觀察。

