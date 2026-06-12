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持續受到鋒面影響，高雄12日一早陣雨不斷，而瞬間的強降雨，不只讓仁武區馬路變水路，義守大學的階梯也變成瀑布，學生上課相當狼狽，直說變成義大水樂園，另外在澄清湖附近，路面上竟然還出現魟魚。

雨神降臨！高雄仁武區「馬路變小河」 義大「水樂園」來了

雨下得太大，義守大學整座階梯變成瀑布。（圖／翻攝畫面）

大雨嘩啦嘩啦下個不停，高雄仁武區鳳仁路，馬路淹成小河，汽機車經過，濺起長長水花，水淹超過腳踝，機車族幾乎泡在水裡，放慢車速，路旁水溝蓋也狂冒水，南部大雨不斷，出門相當狼狽。高雄義守大學，整座階梯變成瀑布，學生上課穿拖鞋、撐雨傘，全身溼答答。學生無奈地說：「有階梯的地方，大雨的時候都會像瀑布，早上下很誇張，還有打雷，我衣服都濕了。」

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雨神降臨！高雄仁武區「馬路變小河」 義大「水樂園」來了

持續受到鋒面影響，高雄大雨狂炸，鳥松區路面淹水。（圖／民眾提供）

從一早開始下暴雨，學生笑說，根本是義大水樂園。而在鳥松區松埔北巷，雨水順著下坡路段，宣洩而下，路面相當混濁。同樣在鳥松區的澄清湖附近，一陣大雨過後，道路上，竟然出現好幾隻魟魚，池塘水位高漲，魟魚被沖到路面上，不斷蠕動。持續受到鋒面影響，高雄大雨狂炸，多處低窪路段，出現積淹水，提醒民眾，出門得隨時留意天氣變化。

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