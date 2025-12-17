雨神駕到！全台連6天濕答答 北台灣又濕又冷

根據中央氣象署最新預報，今日起東北季風稍增強，迎風面雲量增多，降雨逐漸增加。基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區出現短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日清晨受輻射冷卻影響，各地天氣稍涼。中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低。白天起東北季風增強，北部及宜花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26至29度，日夜溫差較大。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」發文表示，今明兩天受東北季風影響，迎風面降雨機率增加。明日東北部、北海岸局部將有較大雨勢。12月19日至20日，東北季風減弱，南方雲系接替北抬，台灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會。由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

12月21日東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨。林得恩直言，整個環境的降雨變化，可能要等到12月22日之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

氣象署預報員林定宜特別提醒，這波連續多日有雨的型態，在冬季相對少見，尤其週五、週六雨區可能擴及全台，顯示水氣偏多且環境不穩定，民眾外出需攜帶雨具並注意保暖。

風力方面，今天東北風增強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率。空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為普通等級，高屏空品區為橘色提醒等級。

