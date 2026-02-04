雨衣掛樓梯間礙眼 女子用手戳鄰居一下結果傷害罪被訴

台北地檢署。呂志明攝



陳姓女子不滿對門鄰居經常將雨衣掛在樓梯扶手，就連天晴也在掛，有一天受不了找鄰居理論雙方起爭執，過程中陳女用手不斷指著鄰居，可能距離太近手指戳到對方的臉，鄰居因此驗傷提告，台北地檢署調查後認為陳女涉犯傷害罪依法起訴。

據了解，住在台北市某大樓的林姓男子，習慣將穿過的雨衣放在樓梯扶手處，甚至還將雨衣綁在扶手處，且一放就不會收，住在林男對門的鄰居黃男與其妻子陳女對此相當不滿。

去年7月間，黃男夫婦見到林男的雨衣一直沒有收回家前往理論，雙方因此爆發衝突，過程中黃男脫口說出「畜牲」、「垃圾」還伴隨著三字經，陳女則不斷用手指著林男，可能2人靠得太近，陳女的手指還戳到林男的臉。林男因此去醫院驗傷並對陳女提起傷害罪告訴，另外黃男提起妨害名譽罪告訴。

檢察官調閱了該處的監視畫面進行勘驗，發現當時陳女的手疑似有碰到林男，再加上林男在第一時間就去驗傷，因此認為陳女涉及傷害罪，依法起訴。

至於黃男被控妨害名譽部分，檢察官則認為，因為雙方為了雨衣的事起爭執，黃男當時因而脫口說出粗鄙的言語，為情緒性的發言，並非以妨害名譽為唯一目的，因此認為其罪嫌不足，處分不起訴。

