雨豆樹下的浪漫婚禮－21對新人客家婚禮掀起幸福旋風

高雄市客家婚禮昨日於高雄市新客家文化園區登場，二十一對新人在親友及賓客的祝福中展開幸福而嶄新的生活篇章。（記者何弘斌攝）

高雄市新客家文化園區昨（廿九）日化身為浪漫綠廊，雨豆樹步道在冬陽映照與繽紛盤花的襯托下格外耀眼，步道兩側以象徵圓滿與祝福的「油紙傘」雅緻布置，彷彿為新人們輕輕鋪上一條滿載祈願的幸福之路；二十一對新人沿著綠蔭搖曳的雨豆樹步道緩緩進場，行經兩側油紙傘與冬陽交錯出的柔和光影，在八音悠揚的樂聲與象徵為新人「起家」的「帶路雞」引領下，每一步都更顯從容而喜悅；彩旗輕舞，光影流轉，典雅的客家禮服在自然光線中散發獨特韻味，展現古今交融的柔美與氣質。典禮隨後在親友與賓客的陪伴下依循傳統儀節進行「上燈」，象徵著兩個家族的結合，也代表著家族興旺、香火傳承的期盼；「插頭花」及「食新人茶」，是重要的認親與敬茶儀式，藉此認識長輩。長輩的祝福與叮嚀化作深深寄望，也象徵兩個家族此刻緊密相連，攜手為新人展開幸福而嶄新的生活篇章。

客家委員會邱星崴副主任委員指出，客家婚禮蘊含豐富的文化美感與深刻寓意，很開心看到年輕世代在傳統禮俗的祝福中迎向新生活；客委會也會持續與地方合作推動文化與語言傳承，讓更多家庭感受客家文化的溫暖力量。

代表陳其邁市長擔任證婚嘉賓的羅達生副市長表示，能與大家一同見證二十一對新人步入人生新階段，是非常開心且充滿意義的事；結婚不僅是兩個人的承諾，更象徵兩個家族的結合，也呈現客家文化深厚而溫暖的精神。他祝福所有新人「百年好合、永遠相愛」，並期盼客家文化持續在日常生活中扎根，為高雄帶來更多幸福與感動。

高市府客委會楊瑞霞主委提到，高雄客家婚禮已陪伴近四百對新人締結良緣，每項儀節都展現客家文化的典雅與意義；未來會繼續以生活化、年輕化方式推動客家文化，也祝福每位新人未來和順吉祥、長長久久。林岱樺立委期盼藉由這樣的婚禮，來展現客家的元素以及古禮的流程，並祝福新人們白頭偕老、永浴愛河、早生貴子。

婚禮儀式後，席開五十六桌的客家喜宴隨即登場，由美濃名廚阿海師（劉春樹）掌杓，以高雄客庄時令食材結合港都海味特色，端出一道道兼具傳統風味與巧思的新式喜慶料理。這次婚禮亦獲企業與地方單位熱情支持，易飛網國際旅行社股份有限公司及慶鎰機械實業有限公司，分別贈送雙人「桃園-九州」及「高雄-沖繩」來回機票供新人摸彩；六龜區公所則提供每對新人「遠山望月」溫泉住宿券，讓新人在婚禮後能安排一段愉悅的假期，深度感受六龜山林的自然靜謐與人文魅力。

周邊同步舉辦的音樂會及市集，為活動增添歡樂氣氛，由多組客家在地團隊帶來歌謠與舞蹈演出，並融合彩虹多元文化，包括原住民、新住民藝文團隊的精彩表演；現場亦設有客家美食及親子DIY體驗，吸引眾多民眾駐足參與，為整日活動畫下繽紛多彩、充滿活力的句點。