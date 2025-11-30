雨豆樹下的百年好合 高雄21對新人共同舉辦客家幸福婚禮

圖說：高雄市客委會29日舉辦客家集團結婚。（圖片來源：高雄市客委會提供） 高雄市客委會29日舉辦客家幸福婚禮活動，高雄市新客家文化園區化身為充滿儀式感的浪漫綠廊，在雨豆樹步道在象徵圓滿與祝福的「油紙傘」襯托下格外耀眼。21對新人在親友及數百名民眾的見證中完成終身大事，幸福與文化韻味瀰漫全場。 新人們在八音悠揚的樂聲與象徵為新人「起家」的帶路雞引領下沿著綠蔭搖曳的雨豆樹步道緩緩進場，彩旗輕舞、光影流轉，典雅的客家禮服在自然光線中展現傳統與時尚交融的獨特韻味。典禮隨後依循傳統儀式進行「上燈」，象徵家族興旺與香火延綿；「插頭花」及「食新人茶」，是重要的認親與敬茶儀式，長輩的祝福與叮嚀化作期待，也連結起兩個家族共同迎向新生活的深厚情感。

廣告 廣告

圖說：高雄市客委會29日舉辦客家集團結婚，新人在雨豆樹下完成人生大事。（圖片來源：高雄市客委會提供） 代表陳其邁市長擔任證婚嘉賓的副市長羅達生表示，能為21 對新人見證人生新篇章，深感喜悅，他用客家話「茶杯圓圓、幸福良緣」祝福所有新人，並期盼客家文化持續在日常生活中扎根，為高雄帶來更多幸福與感動。 中央客委會由副主委邱星崴擔任證婚人，邱星崴表示「結婚真的是不簡單的事」，感性分享自己 29 歲成家至今最深的體會是客家文化中的「伙房精神」，共下食飯、共下做事、共下渡細人仔。他說，雖然現代家庭不再有傳統的大伙房，但每對新人都在打造屬於自己的「小伙房」，共同生活、共同承擔，就是文化延續的力量，祝福新人在新的時代繼續傳承這份互助相惜的客家精神。 高市府客委會主委楊瑞霞則說現場之所以感到「熱」，不是因為天氣，而是新人與來賓的熱情感染了每一個人。今年特別以雨豆樹步道為紅毯，讓新人在綠蔭與祝福中亮相，並以步道兩旁的油紙傘，寓意圓圓滿滿及期待新人同心協力為家人撐起幸福的未來，提醒新人要互相尊重、互相扶持，並祝福大家多子多福、早生貴子。高雄客家婚禮舉辦已 12 年，共見證逾四百對新人，她也期盼未來能「一起回娘家」，讓更多家庭參與這份幸福。

圖說：高雄市客委會29日舉辦客家集團結婚，由副市長羅達生，中央客委會副主委邱星崴擔任證婚嘉賓及證婚人。（圖片來源：高雄市客委會提供） 婚禮儀式後，席開 56 桌的客家喜宴隨即登場，由美濃名廚阿海師（劉春樹）掌杓，以高雄客庄時令食材結合港都海味特色，端出一道道兼具傳統風味與巧思的新式喜慶料理。從象徵五福臨門的「五福大拼盤」開場，到經典的「筍乾扣肉」、「客家小炒」、「酥炸野蓮」、「豐冬瓜高麗菜」，以及寓意圓滿且滋補的「老蘿蔔雞湯」，道道呈現最道地且溫暖的人情風味。 周邊同步舉辦的音樂會及市集，為活動增添歡樂氣氛，由多組客家在地團隊帶來歌謠與舞蹈演出，並融合彩虹多元文化，包括原住民、新住民藝文團隊的精彩表演。現場亦設有客家美食及親子 DIY 體驗，吸引眾多民眾駐足參與，為整日活動畫下繽紛多彩、充滿活力的句點。

圖說：婚禮儀式後，席開 56 桌的客家喜宴隨即登場。（圖片來源：高雄市客委會提供）

更多品觀點報導

2025 樂｡無齡博覽會高雄展覽館開展 聚焦全民大健康

高雄空大參訪高雄港 台灣港務公司揭示「科技碼頭」新風貌

