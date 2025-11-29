雨豆樹下22對新人浪漫登場 歲末客家婚禮幸福洋溢

記者鍾和風/高雄報導

高雄市新客家文化園區昨（29）日化身為浪漫綠廊，雨豆樹步道在冬陽映照與繽紛盤花的襯托下格外耀眼。步道兩側以象徵圓滿與祝福的「油紙傘」雅緻布置，為新人們輕輕鋪上滿載祈願的幸福之路。21對新人在親友及數百名民眾的見證中完婚，現場滿溢溫暖祝福與濃厚文化韻味。

雨豆樹下新人與證婚長官及其家屬親友合影。(圖/高婕)

新人們沿著雨豆樹步道進場，在八音悠揚的樂聲與象徵為新人「起家」的「帶路雞」引領下，每一步都顯從容而喜悅。彩旗輕舞，光影流轉，典雅的客家禮服在自然光線中散發獨特韻味，展現古今交融的柔美與氣質。典禮隨後在親友與賓客的陪伴下依循傳統儀節進行「上燈」，象徵著兩個家族的結合，也代表著家族興旺、香火傳承的期盼；「插頭花」及「食新人茶」，是重要的認親與敬茶儀式，藉此認識長輩。長輩的祝福與叮嚀化作深深寄望，也象徵兩個家族此刻緊密相連，攜手為新人展開幸福而嶄新的生活篇章。每一道儀節皆蘊含深厚的客家文化內涵，彰顯客家人對家庭倫理的重視與對傳統禮俗的尊崇。透過莊重溫馨的儀式，現場民眾深刻感受到客家婚俗的文化深度。

新人贈喜餅給媒人婆及兩位證婚人高市副市長羅達生、客委會副主任委員邱星崴致謝。(圖/高婕)

代表陳其邁市長擔任證婚嘉賓的羅達生副市長表示，能與大家一同見證21 對新人步入人生新階段，是非常開心且充滿意義的事。結婚不僅是兩個人的承諾，更象徵兩個家族的結合，也呈現客家文化深厚而溫暖的精神。他祝福所有新人『百年好合、永遠相愛』，並期盼客家文化持續在日常生活中扎根，為高雄帶來更多幸福與感動。

客家委員會由邱星崴副主任委員代表古秀妃主委擔任本次婚禮的證婚人。邱副主委致詞時表示，客家婚禮蘊含豐富的文化美感與深刻寓意，很開心看到年輕世代在傳統禮俗的祝福中迎向新生活。客委會也會持續與地方合作推動文化與語言傳承，讓更多家庭感受客家文化的溫暖力量。

高市府客委會楊瑞霞主委則指出，高雄客家婚禮已有近四百對新人締結良緣，每項儀節都展現客家文化的典雅與意義。未來會繼續以生活化、年輕化方式推動客家文化，也祝福每位新人未來和順吉祥、長長久久。

客委會副主任委員邱星崴抽獎出婚禮獲易飛網國際旅行社股份有限公司吉、慶鎰機械實業有限公司贊助獎項頒獎給新人。(圖/高婕)

婚禮儀式後，席開56桌的客家喜宴由美濃名廚阿海師（劉春樹）掌杓，以高雄客庄時令食材結合港都海味特色，端出一道道兼具傳統風味與巧思的新式喜慶料理。從象徵五福臨門的「五福大拼盤」開場，到經典的「筍乾扣肉」、「客家小炒」、「酥炸野蓮」、「豐冬瓜高麗菜」，以及寓意圓滿且滋補的「老蘿蔔雞湯」，道道呈現最道地且溫暖的人情風味。

本次婚禮獲易飛網國際旅行社股份有限公司吉、慶鎰機械實業有限公司熱情支持，分別贈送雙人「桃園—九州」及「高雄-沖繩」來回機票供新人摸彩；六龜區公所則提供每對新人「遠山望月」溫泉住宿券，讓新人能安排假期，深度感受六龜山林的自然靜謐與人文魅力。

周邊同步舉辦的音樂會及市集，為活動增添歡樂氣氛，由多組客家在地團隊帶來歌謠與舞蹈演出，並融合彩虹多元文化，包括原住民、新住民藝文團隊的精彩表演。現場亦設有客家美食及親子 DIY 體驗，吸引眾多民眾參與，整日活動繽紛多彩且充滿活力與幸福氛圍。