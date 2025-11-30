雨豆樹浪漫證婚 高雄客家婚禮21對新人攜手共下

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨在新客家文化園區舉辦客家婚禮，21對新人在數百親人與民眾祝福、及雨豆樹見證下完成終身大事，攜手共下。

高市客家婚禮昨下午登場，高市客委會規劃八音悠揚的樂聲與象徵為新人「起家」的帶路雞，引領21對新人沿著綠蔭搖曳的雨豆樹步道緩緩進場，彩旗輕舞、光影流轉，典雅的客家禮服在自然光線中展現傳統與時尚交融的獨特韻味。

典禮隨後依循傳統儀式進行「上燈」，象徵家族興旺與香火延綿，「插頭花」及「食新人茶」，是重要的認親與敬茶儀式，長輩的祝福與叮嚀化作期待，也連結起兩個家族共同迎向新生活的深厚情感。

副市長羅達生代表市長陳其邁擔任證婚嘉賓，他開心表示能為21對新人見證人生新篇章，深感喜悅，並用客家話「茶杯圓圓、幸福良緣」祝福所有新人。

行政院客委會副主委邱星崴代表主委古秀妃擔任證婚人，他指出「結婚真的是不簡單的事」，感性分享自己29歲成家至今，最深的體會是客家文化中的「伙房精神」，共下食飯、共下做事、共下渡細人仔。

高市客委會主委楊瑞霞則提到，今年特別以雨豆樹步道為紅毯，讓新人在綠蔭與祝福中亮相，並以步道兩旁的油紙傘，寓意圓圓滿滿及期待新人同心協力為家人撐起幸福的未來，提醒新人要互相尊重、互相扶持，並祝福大家多子多福、早生貴子。

高雄客家婚禮舉辦已 12 年，共見證逾4百對新人，她也期盼未來能「一起回娘家」，讓更多家庭參與這份幸福。

