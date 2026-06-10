雨還沒下「先聞到味道」驚呆日本人！一票人有感：基本技能

記者蔣季容／台北報導

在下雨之前，你能聞到雨神的味道嗎？（圖／記者鄭孟晃攝影）

全台一連好幾天下大雨，不過在下雨之前，你能聞到雨神的味道嗎？一名網友PO文分享，日前在日本跟朋友吃飯，聞到一股雨的味道，脫口「是不是快下雨了」，讓朋友驚呼「你是河童嗎？」貼文曝光後立刻引發迴響。

一名網友在Threads表示，自己久違回到日本，在咖啡廳跟朋友吃飯，突然聞到一股「雨的味道」，於是就跟大阪朋友說，「好像有點要下雨的味道耶，是不是快下雨了？」結果對方回「你連雨的味道都聞得出來？你是河童嗎？」原PO也笑說因為自己是台北人。

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貼文一出引發4.7萬人按讚，網友紛紛表示「雨真的有味道，城市的雨是那種帶著潮濕和陰鬱的味道，觸感很黏，比較不舒服。鄉下的雨是青草的味道，觸感比較綿密」、「快下雨時空氣中會有一種類似金屬的鐵鏽味，表示濕度增加了，從吹來的風中就可以感受到了，仔細觀察雲層厚度可以知道雨勢的大小」、「這種聞出雨的味道不是台灣人的基本技能嗎」、「空氣中會有一點淡淡的霉味」。

也有網友回應，「原來不是大家都聞得到嗎？」「北部人基本技能」、「我以為大家都聞得到」、「我也聞得出來，要不然就是眼睛開始癢，準備過敏」。

對此，嘉義縣環保局曾說明，下雨前的味道是弱酸性雨水與地面物質、雨後植物揮發的油等發生反應，藉由雨滴、空氣相互影響作用後，從地面土壤產生氣味的來源，也傳遞著將下雨的訊息。科學家也在實驗中發現，植物在乾旱時期分泌出的油，被岩石、泥土及礦物所吸收，待雨季來臨時多種組合物的氣味被釋放，而這種味道正是下雨時聞到的氣味。

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