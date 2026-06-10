雨還要下多久？18縣市大雨特報 全台「放晴空檔」只有這天 未來7日天氣一覽

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雨彈狂炸！中央氣象署今日早上8時20分，針對全台18縣市發布豪大雨特報。圖／鏡週刊提供

梅雨鋒面強襲！中央氣象署今日早上8時20分，針對全台18縣市發布豪大雨特報。氣象署提醒，今天白天受到滯留鋒面及西南風影響，各地易有短延時強降雨、雷擊及強陣風，下半天起鋒面雖然逐漸南移，但週五起鋒面將「回馬槍」再度北抬，全台將再迎來一波劇烈雷雨。

18縣市豪大雨特報！中南部「雨量前10名」出爐

氣象署指出，今日台東縣、恆春半島及高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部及花蓮山區則有局部大雨發生的機率，尤其南部山區累積雨量明顯，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨也需留意坍方、落石。

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根據氣象署統計，今日截至目前的累積雨量前3名，分別為嘉義縣二萬坪126.0 mm、屏東縣丹路124.0 mm及屏東縣獅子113.0 mm。

若從8日0時起算至今日清晨，中南部迎風面累積雨量更是驚人，已有6個地區突破300毫米：

高雄市六龜區：539.0 mm

高雄市甲仙區：445.5 mm

新北市萬里區：364.0 mm

新北市石門區：350.0 mm

嘉義縣阿里山鄉：349.0 mm

台中市和平區：344.0 mm

氣溫方面，受到降雨及底層東北季風南下影響，北台灣體感較為涼爽，北部及宜花高溫僅25至27度，中南部及台東則在28至30度左右。

明天梅雨鋒面將南移至巴士海峽，整體雨勢會較緩和，降雨區域明顯縮減，但週五起雨彈會再連炸5天。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」

週四短暫喘息！週五起梅雨鋒面「重返台灣」再炸5天

天氣風險公司吳聖宇分析，今日下半天起鋒面將緩慢南移至恆春半島或巴士海峽北部，降雨會逐漸趨緩，明天由於鋒面偏南、水氣減少，北部降雨相對較少，但中南部因大氣狀態仍不穩定，白天配合熱力作用，山區仍有局部大雷雨發生的機率，高溫也將回升。

然而，這波梅雨還沒結束！吳聖宇與氣象專家林得恩皆示警，週五至下週二（16日），這條滯留梅雨鋒面將會「一路北上」重返台灣陸地，屆時環境西南風再度增強，全台不穩定度大增。

明天梅雨鋒面將南移至巴士海峽，整體雨勢會較緩和，降雨區域明顯縮減，但週五起雨彈會再連炸5天。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」

未來一週天氣一次看

6/11（四）：鋒面南移巴士海峽，雨勢趨緩，中南部山區留意午後大雷雨。

6/12~6/13（五~六）：鋒面北抬橫掃全台，各地普遍有短暫陣雨或雷雨，恐有短時豪雨。

6/14~6/16（日~下週二）：鋒面在台灣北方海面擺動，西南風持續灌水氣，留意局部大雷雨。

6/17~6/18（下週三~四）：鋒面北移，降雨型態轉為中南部迎風面短暫雨及強大午後雷雨。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，週五起隨著鋒面再度北移，西半部地區及東半部山區發生短暫陣雨或雷雨的機會將再度增大。至於外界關心何時才能放晴？吳聖宇透露，若演變順利，預計要到端午節連續假期期間（19~21日），隨著太平洋高壓逐漸增強西伸，天氣型態才可望進一步恢復到夏季典型的午後熱對流雷雨。專家呼籲，連日降雨導致山區土石鬆軟，近期請民眾務必避免前往山區及危險地區活動。



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