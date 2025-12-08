雪上加霜！羅浮宮埃及文物區傳漏水 數百件文獻遭波及

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

屋漏偏逢連夜雨！巴黎羅浮宮繼上月發生驚天竊案後，近日又爆出埃及文物圖書館漏水，導致數百件文獻受損，似乎是因暖氣系統遭誤開所造成。羅浮宮副館長史坦巴克表示，明年將汰換掉舊系統。

根據《藝術論壇報》報導，羅浮宮11月底由於管線漏水，造成400本珍稀書籍文獻被波及，部分書籍的損壞程度更達到無法修復的地步，埃及文物部門長期以來都在籌措資金來保護藏書，但始終未受到重視。

羅浮宮表示，埃及文物圖書館漏水事件發生在11月26日晚間，工作人員在莫里安（Mollien）展區的供暖和通風液壓管線發現漏水，原因似乎是舊暖氣系統的閥門遭誤開，導致水從天花板低落到下方的文獻上。羅浮宮目前已將老舊系統關閉，並預定於2026年9月起進行汰換。

針對此事，羅浮宮副館長史坦巴克（Francis Steinbock）表示，漏水問題波及到的文件數量多達「300～400件文獻」，其中包括19世紀末到20世紀初期的埃及學期刊和科學文件，並非珍貴書籍，除文獻外沒有任何文物遭波及，且館內藏品也沒有受到不可彌補的永久性損失，而受損的文件等晾乾後，將送去裝訂廠修復，待送修完畢後將再次展出。

