雪中行走（組詩）／齊鳳池

齊鳳池

雪把路上的事全覆蓋了

路上的崎嶇坎坷掩埋了

踩著別人的腳印行走我不習慣

那樣永遠找不到自己的方向

自己的方向

在雪沒到的地方

◆一朵雪花

第一場雪被風帶走了

第二場雪蹲在牆根流淚

今天的雪是前天雪的魂

它在空中飛

始終找不到歸宿

我在空中抓了一朵

崇禮的雪

很脆弱經不住一點溫暖

一句暖心話就流淚