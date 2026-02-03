雪中送暖 台電台南區處偕華山、創世關懷獨老

台南區處廖學智處長（左2）協華山、創世拜訪獨居長輩，送年菜預祝新春快樂！（圖：台電台南區處提供）

歲末年終，台電台南區處啟動捐助急難救助行動，同仁自行籌募捐助金額共十六萬元整，於年節前夕由廖學智處長代表至創世基金會及華山基金會捐贈救助金。3日一早廖處長與華山基金會中西區社區愛心天使站站長吳品儀一同拜訪關心獨居長輩的健康狀況，除親手送上年菜外，並預祝新年快樂。

華山基金會今年舉辦第24屆常年服務暨「愛老人愛團圓」公益活動，關懷「失能、失智、失依」的弱勢長輩。華山基金會吳站長表示，這些長輩們多因親人早逝而獨居，隨著年紀漸長身體多有病痛，急需社會大眾的關懷與協助。廖處長和同仁的拜訪讓長輩在年節前夕感到特別暖心。

廣告 廣告

台電台南區處同仁凝聚愛心，捐助華山基金會合計八萬元整，讓孤老安心過年。台南區處處長廖學智今天一早和吳站長一同拜訪和關心獨居長輩的健康狀況，除送上年節禮品與紅包，並叮囑長輩定時用藥、注意保暖，祝福爺爺奶奶們常保身體健康、心情愉快，一起歡喜迎接馬年的到來。

另台南區處同仁也參加創世基金會所舉辦之第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動，同仁們共計捐助八萬元整，支持基金會將禮品及應急紅包送至弱勢家庭，結餘款項則轉作為植物人常年服務及物資使用。創世基金會台南分院院長孫淑媛表示，近年經濟不景氣，影響大眾捐款意願，感謝台電雪中送炭。（陳婉玲報導）