雪中送炭協會傳遞溫暖 捐助臺中榮服處遺孤認養金

記者黃清衛／綜合報導

社團法人雪中送炭關懷協會理事長周三貴，於今（7）日偕同執行長王炫堂及臺中會長洪憶朝，前往臺中市榮民服務處，捐贈遺孤認養金，由榮服處處長羅籝洋代表受贈，並致贈感謝狀，以表達誠摯謝意。

周三貴表示，雪中送炭關懷協會以關懷官兵、榮民及其眷屬為宗旨，長期投入公益服務。此次透過實際行動捐贈遺孤認養金，期能實質照顧榮民向學子女，鼓勵其安心就學、努力完成學業，善盡社團公益責任，也盼能讓愛心即時送達需要關懷遺孤學子手中。

羅籝洋指出，服務與照顧榮民眷屬是榮服處責無旁貸的使命，惟公部門資源有限，亟需結合社會各界力量。未來將持續強化與社福團體及企業之連結，善用社會資源，提供更周全的服務。同時也期勉受助學子心懷感恩、珍惜資源、努力向學，未來有能力時回饋社會，形成良善循環，讓社會充滿愛與溫暖。

臺中市榮服處處長羅籝洋致贈感謝狀，向社團法人雪中送炭關懷協會理事長周三貴，表達誠摯謝意。（臺中市榮服處提供）

臺中市榮服處攜手社團法人雪中送炭關懷協會，期盼未來能有更多善心人士、企業及公益團體共同投入關懷榮民眷屬的行列。（臺中市榮服處提供）