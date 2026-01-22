雪中送炭關懷協會寒冬傳愛 捐物資關懷榮民眷 - https://www.watchmedia01.com

社團法人雪中送炭關懷協會周三貴理事長率協會會員親赴嘉義榮民服務處捐贈白米、尿布及被子等民生物資。由榮服處許淑菁處長代表接受。（圖/嘉義榮服務處提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者郭政隆、陳惲朋／嘉義報導】 長期致力於社會公益的社團法人雪中送炭關懷協會，周三貴理事長近日率領協會會員親赴嘉義榮民服務處捐贈白米、尿布及被子等民生物資。由榮服處許淑菁處長代表接受，並頒發感謝狀，感謝協會及周理事長的關懷，為寒冬增添暖意，減輕許多弱勢榮民眷家庭的經濟負擔。

廣告 廣告

榮服處表示，雪中送炭關懷協會有感榮民前輩過去為國家奉獻青春，如今步入高齡，部分家庭面臨照顧與經濟的雙重壓力，希望透過實際行動，捐贈物資協助有需要的榮民及其眷屬，帶動社會大眾共同投入榮民眷的關懷行列。

周三貴理事長指出，協會將持續關注弱勢群體，透過各項愛心活動，為更多需要幫助的人送上溫暖。

許淑菁處長說，政府資源有限，民間力量無窮，感謝雪中送炭關懷協會多年来不遺餘力的關懷和支持，展現對嘉義地區榮民眷的深厚情誼。本次捐贈的物資對榮服處是一份極大的幫助，會由服務同仁結合社區服務組長，第一時間親送至轄區內有需求的榮民眷手中，確保社會的愛心能精準傳遞到最需要的角落。