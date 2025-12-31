雪中送炭關懷協會寒冬送暖 贈生活物資溫暖新竹榮家長輩

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】雪中送炭關懷協會周三貴理事長率協會成員連結資源，捐贈新竹榮家成人紙尿褲等生活照護物資，以實際行動關懷住民長輩日常所需，傳遞社會溫暖與善意。榮家副主任鍾翔宇率領團隊及住民代表受贈，並向各捐贈單位及善心人士表誠摯感謝。

周三貴理事長表示，雪中送炭不是一句口號，更是一份持續實踐的責任。透過與各界善心單位及人士的攜手合作，希望將資源送到最需要的地方，為住民長輩提供些實質協助，讓關懷落實於生活細節中。

廣告 廣告

鍾翔宇副主任表示，成人紙尿褲等照護物資，雖屬日常照護用品，卻是長輩維持基本生活品質與尊嚴不可或缺的重要支持。感謝雪中送炭關懷協會主動連結社會善心資源，長期關注榮家住民實際需求，成為榮家照護服務的後盾。

新竹榮家表示，將持續秉持「以人為本、以愛為先」的服務理念，深化與公益團體、企業及社會各界合作，共同營造高齡友善、充滿關懷的照護環境。