▲雪中送炭關懷協會等單位捐保溫杯，為彰化榮家送上冬日暖意。（圖／彰化榮譽國民之家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年末時節寒意漸濃，為讓長輩們感受社會溫情與關懷，社團法人雪中送炭關懷協會、中華民國榮光地產聯合服務協會、中華民國高雄市空軍航空技術學院校友會及傅依祥先生，日前特別共同捐贈保溫杯50個予彰化榮譽國民之家，由家主任蘇再勝代表受贈，感謝各界善心人士的愛心義舉，為榮家注入溫暖力量。

此次捐贈活動象徵社會各界對榮民長輩的敬意與支持，保溫杯不僅是生活用品，更寓意著「溫暖長存、關懷不息」。雪中送炭關懷協會理事長周三貴表示，希望藉由這份心意，讓榮家長輩在寒冬中感受社會的溫暖，並向他們過往為國奉獻的精神致上誠摯的敬意。

為讓這份關懷即時送到每位長輩手中，榮家特別於26日由主任蘇再勝親自將保溫杯轉贈給高齡榮民長輩，逐一表達祝福與慰問，現場氣氛溫馨感人，長輩們接過保溫杯時皆露出喜悅笑容，深深感受到社會的溫暖支持。

蘇再勝主任代表全體長輩感謝雪中送炭關懷協會、榮光地產聯合服務協會、高雄市空軍航院校友會及傅依祥先生的熱心捐贈。這份愛心不僅讓長輩們的生活更便利，也溫暖了他們的心。榮家將持續秉持「尊榮榮民、關懷長輩」的宗旨，妥善照顧每位住民，並持續推動社會公益串聯，讓愛與感恩的力量延續不斷。