即時中心／廖予瑄報導

高雄人深深記得日本的友情！民進黨立委賴瑞隆今（19）日在臉書上指出，過去台灣的漁、農業遭受來自中國的禁銷時，日本總是不吝幫助、大力進口，「這份雪中送炭的情誼，台灣人點滴在心」。如今，日本的水產卻突然遭中國禁止進口，賴強調，高雄人為感謝過去的恩情，會用行動支持日方，並邀請大家共同加入消費日本水產，「持續加深台日友好。」

賴瑞隆表示，中國在2022年時，片面禁止台灣石斑魚輸入，當時台灣積極拓展國際市場，將石斑魚加工做成魚排、魚片、菲力以符合國際消費習慣；然而，日本卻在去（2024）年時正式准許養殖龍虎斑輸入日本，「而高雄，就是石斑魚的重要產地」，他說，這不僅是農漁產品的交流，更是台日友好的一大進展。

此外，賴瑞隆也說，過去日本也曾採購超過1.8萬公噸、超過7億台幣的台灣鳳梨，並在今日已然成為台灣最大的鳳梨輸出國，「這份雪中送炭的情誼，台灣人點滴在心」。

「面對中共突然禁止日本水產進口中國，此時，我也認同台日之間，應當是亞太區域的堅定夥伴」，賴瑞隆強調，過去日本大力支持台灣的農漁產品，台灣人深刻記在心，「現在高雄人會用行動支持！」他並邀請大家共同加入消費日本水產，以持續加深台日友好，「一起加油！」

原文出處：快新聞／雪中送炭！中國突禁日水產 賴瑞隆籲高雄人「用行動支持」

