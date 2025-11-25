〈雪之下．岑之名〉首部同名寫真詩集！用詩與影重塑「性感」定義 記錄「做自己」的那一份最堅定的力量

【警政時報 司徒／臺北報導】一場靈魂的自白。當性感不再只是姿態，而是勇敢真實地存在———模特兒兼創作者 雪岑Snowy 即將推出個人首部寫真詩集〈雪之下．岑之名〉。這本作品融合了光影攝影與詩性文字，記錄她從鏡頭前的性感自信，到靈魂深處的柔軟與堅定。「我不是穿上性感的衣服，而只是脫下了害怕。」她說，這不只是一場拍攝，更像是一封留給自己的書信。在每一次快門之間， 雪岑Snowy 學會擁抱真實，讓光影成為她對靈魂最溫柔的注視。「寫真是肉眼看不到的日記，照片是我說不出口的行句。」

【iWIN曖維】〈雪之下．岑之名〉SNOWY雪岑首部同名寫真詩集。(圖/曖維多媒體廣告行銷 提供)

用光與詩拼湊出的靈魂肖像。身高176公分的 雪岑Snowy ，以優雅與氣場並存的姿態，活躍於時尚與賽車展演領域。同時身為《Shan Co》品牌設計主理人的她，習慣用影像與設計講述心靈故事。這一次，她親自參與〈雪之下．岑之名〉的企劃、造型與詩文創作，將「性感」轉化為靈魂的藝術。「性感從來不是武器，而是一種知情的溫柔。我的身體不是邀請函，是一種存在的證明。」在 雪岑Snowy 的世界裡，柔軟與勇敢不再矛盾，她用姿態書寫詩，用光影記錄心。每一幀影像，都像是在對世界輕聲訴說：「我不是為了吸引誰，而是為了回頭看自己。」

〈雪之下．岑之名〉：詩與影的對話。這本寫真詩集不是單純的性感展示，而是一場靜靜的靈魂覺醒。她透過詩句與影像，將「愛自己」這件事練習成生活的節奏。「懂得擁抱自己的人，比會拒絕的人更勇敢。愛自己不是結果，而是一場練習。」書中記錄她的孤獨、她的堅持，也記錄她如何從害怕變得溫柔。她說：「我不是一直都這麼堅強，只是一直沒有放棄變得溫柔。」這些文字，讓〈雪之下．岑之名〉成為一部「光與靈魂的組合詩」。

五年願景：打造屬於自己的品牌宇宙。作為模特兒、影像創作者與品牌主理人， 雪岑Snowy 期許在未來五年內，打造結合時尚、靈性與女性力量的「品牌宇宙」，讓更多人透過她的創作，看見自己的光。「光會來的，但我也能自己點燈。」她相信每個人都能成為自己生命裡的光，而〈雪之下．岑之名〉正是她親手點亮的那盞。

一場靈魂的倒數：從11/11的勇氣，到12/24的綻放。不需要等誰的聖誕禮物，〈雪之下．岑之名〉就是送給自己的光。〈雪之下．岑之名〉與 雪岑Snowy 聯名周邊商品，已於11月11日在《iWIN曖維購物》官方購物網站搶先開放首波限定限量預購，緊接著會在《博客來》網路書店開放第二波限定限量預購。

