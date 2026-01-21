「雪之末日」襲俄！「12公尺積雪吞沒大樓」畫面曝

國際中心／李筱舲報導



俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）近日遭遇歷史性暴風雪襲擊，極端降雪不僅造成交通癱瘓、物資短缺，更已奪走2條人命。據外媒報導，此場降雪量創下30多年來新高，部分地區積雪甚至深達4公尺，外媒形容這場極端大雪宛如「雪之末日」。因災情嚴峻，堪察加市市長葉夫根尼‧別利亞耶夫（Yevgeny Belyayev）已宣布全市進入緊急狀態，並動員資源展開救災行動。

俄羅斯堪察加受暴風雪襲擊，積雪吞沒4層樓建築。（圖／翻攝自Ｘ）

俄羅斯堪察加暴雪吞沒4層樓：降雪量破12月與1月平均紀錄

據外媒報導，這場災難源於鄂霍次克海上空形成的多個「低氣壓系統」，短數日內的降雪量便已超過當地12月與1月的總平均值。此外，低壓系統所帶來的強烈陣風，在部分沿海氣象站更測得110km/h的風速，達颶風等級，這也導致許多車輛完全被大雪封蓋住，甚至有四層樓高的公寓遭大雪吞沒，震撼的現場影像在社群媒體瘋傳，讓外界難以相信眼前的景象是真實的，宛如AI動畫，外媒也用「雪之末日」形容這場極端天災。

屋頂雪崩已釀2死！俄羅斯暴雪重創民生：救難隊艱難搜救受困老人

另外，這場暴風雪導致當地學校停課、交通全面停擺、航班延誤與取消，民眾也被迫居家上班，當地的民生物資也陷入短缺。緊急情況部部長謝爾蓋‧列別傑夫（Sergei Lebedev）也證實，已有兩名60歲及63歲的男子因屋頂雪崩而喪生，目前當地的救難行動持續進行中，人員正艱難地在雪堆中營救被困在家中的年長居民。列別傑夫也示警當地居民，隨著氣溫回升，屋頂積雪滑落的風險將增加，呼籲民眾需保持高度警戒。





