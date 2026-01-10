雪佛龍看好委內瑞拉石油產量可增5成 川普：中國想買多少都行

美國總統川普在白宮與多間美國大型石油企業高層舉行會議，討論投資委內瑞拉石油產業。路透社



美軍上週五（1/3）突襲推翻馬杜洛政府後，美國總統川普宣稱將「監管」委內瑞拉治理和石油出口。川普週五（1/9）表示，美國將立刻精煉並銷售5千萬桶委內瑞拉石油，還說中國想從委內瑞拉或美國買多少石油都可以。

川普週五在白宮與多位大型石油公司高層舉行會議，討論如何接管並重建委內瑞拉的石油產業。川普為美國接管委內瑞拉石油事業自我辯護。他說：「如果我們不這麼做，中國或俄羅斯就會接手。」

川普聲稱，中國和俄羅斯可能各自行動也可能聯手掌控委內瑞拉石油出口。川普還說，不排斥向任何國家出售石油，並說俄國或中國想從美國或委內瑞拉「買多少石油都可以」、「我們願意做所有人的生意」。

川普表示，委內瑞拉代理政府已經交給美國5000萬桶石油進行精煉後銷售，而他預期接下來還會有更多數量。川普說：「美國從中獲得的一大好處，就是能源費用將會下降。」

同樣參與白宮會議的美國能源部長萊特（Chris Wright）事後向媒體表示，在場的雪佛龍（Chevron）高層看好，未來在委內瑞拉的石油產量可增加5成。

萊特說，「如果我們能為他們完成一些事情…像是通過許可申請、授權等」，雪佛龍就能在「未來18至24個月內增產50%」。

萊特同時透露，在美軍推翻馬杜洛政府後，美國和目前的代理委國政府互動「非常棒」。他表示，美國各大石油公司高層都對接下來的委內瑞拉石油發展「有極大興趣」。

