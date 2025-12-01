雪光漂白舊詩句／葉正尹

葉正尹

窗外的雪下得正緊，無聲無息，卻讓深夜亮得可疑。我起身走向門邊，輕輕拉開一道縫隙，雪光便如水銀般瀉入室內，在書架上靜靜流淌。這光不同於燭火的暖黃，也異於電燈的清明，它帶著北地的寒意，卻又純淨得讓人心安。不知怎的，便想讀詩了，不是新詩，是那本厚重的《全唐詩》。

青灰色的布面書脊在雪光下顯得格外肅穆。翻開書頁，我的目光停在王維的《冬晚對雪憶胡居士家》：“隔牖風驚竹，開門雪滿山”。這詩句在真實的雪光映照下，往日那種隱逸的閒適漸漸褪去，顯露出更為本真的意境。那滿山的雪不只是景致，更像是天地鋪開的一張素箋，等待著心靈的題寫。

雪光還在窗外靜靜地鋪展，像一位沉默的調色師。翻到祖詠的《終南望餘雪》，“終南陰嶺秀，積雪浮雲端”，往日讀來只覺得是遠觀的寫意，這時竟仿佛看見了雪光在林梢流動的軌跡。李白的“欲渡黃河冰塞川”接踵而至，往日只讀出仕途的艱難，今夜在雪光的漂洗下，卻品出了冰封之下暗湧的生命力。

這樣的閱讀體驗頗為奇妙。雪光不似陽光那般熱情，非要給萬物鍍上金邊；也不像燭光那樣多情，總愛給文字蒙上溫暖的紗巾。它只是無比公允地呈現，讓每一個字都回到最初的位置，讓每一種情感都卸下經年的脂粉。

柳宗元的“孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪”，在往常總帶著孤高的意味，今夜在雪光的浸潤下，那孤舟老翁卻與天地達成了一種默契的和諧，他不再是茫茫雪景中的孤絕符號，而是這整幅山水畫卷裏最安然的一筆；他的垂釣恍若不是為了魚，而是以一種靜止的姿態，與整個寒江的呼吸同頻共振。

想起多年前在課堂上初讀這些詩的情景。那時總覺得詠雪的詩句就該是熱鬧的，恰如“燕山雪花大如席”那般誇張才夠味。如今在真實的雪夜裏，在雪光的沐浴下，才發現冬雪的詩意更多在於它的靜謐與空靈。雪光先洗去了塵世的喧囂，讓心沉靜下來；繼而沖淡了墨色，改變了視覺的感知；最後，竟為這些熟悉的詩句顯影出從未領略過的深意。

雪不知何時小了，雲層裂開縫隙，漏下淡淡的月光。室內的光線開始變化，雪光的魔法正在消退。書頁上的字跡漸漸恢復了往日的濃黑，那些剛剛還清晰無比的領悟，此刻又變得朦朧起來。

我合上厚重的《全唐詩》，並不覺得遺憾。我知道，有些詩句已經被雪光漂白過，永遠地改變了。它們在我心裏，宛若窗外的雪地，看似恢復了原貌，實則每一粒雪晶都記錄過光的軌跡，正如心底的詩句，已烙下了悟的刻痕。