雪兒就是雪兒！傳80歲大壽「喜上加喜」嫁給小40歲男友

美國79歲傳奇女星雪兒（Cher）傳將嫁小40歲男友。翻攝雪兒IG



79歲美國傳奇女歌手雪兒（Cher）曾有兩段婚姻，相隔40多年後，她決定再披婚紗，嫁給39歲的唱片公司副總裁亞歷山大（Alexander Edwards），兩人交往3年，一度分手，但復合後更甜蜜，傳雪兒打算在她明年80歲大壽成婚。

根據外媒引述《The Mirror》報導，知情人士透露，雪兒一點都不在乎兩人40歲的年齡差距，雙方都準備對彼此做出承諾，也認為明年5月20日她80歲生日是最佳時機。

大方認愛不甩外界酸言

2022年，雪兒被拍到與亞歷山大在路上手牽手逛街，這段戀情隨即引起注意，也有酸民攻擊兩人的年齡差，向來做自己的雪兒受訪時直言「隨便吧」，「我們過得很開心，也沒有打擾任何人」，在IG曬恩愛照時則說「愛就是愛」。

雪兒和男友出雙入對，常在IG曬照放閃。翻攝雪兒IG

雪兒曾大讚對方又帥又有才情，表示兩人3年戀情總是歡聲笑語不斷，雖然兩人在交往6個月後一度分手又復合。雪兒也透露亞歷山大也覺得年齡不是問題，還告訴她「你會變老，但你的精神會更年輕」。

男方是唱片公司高管

雪兒曾有兩段婚姻，第一段是歌手桑尼波諾（Sonny Bono），育有1個小孩，於1975年結束11年婚姻。離婚4天後，雪兒即再嫁歌手葛雷格奧爾曼（Gregg Allman），隔年迎來兒子，但僅維持4年就在1979年分手。

亞歷山大則有一段婚姻，與前妻育有1名6歲兒子。他是Def Jam唱片公司的A&R副總裁，與雪兒同樣熱愛時尚，常常一起打扮有型地現身各種時裝秀，最早也是在巴黎時裝週上認識雪兒。

