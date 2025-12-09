雪兒打算80歲生日前再婚 不在意男友小她快40歲

雪兒（右）與男友亞歷山大艾德華茲（左）一起出席2024年的維多利亞的秘密大秀。（Victoria’s Secrets提供）

明年就要80歲的女星雪兒（Cher），似乎沒有想要停下腳步的跡象，不管是把過去的專輯修復為高音質、參加時尚活動，還是商演、總是隔一段時間會出現在版面上。現在，更傳出她打算在明年80歲前與小她40歲的男友亞歷山大艾德華茲（Alexander Edwards）結婚。

雖然雪兒與在唱片界工作的亞歷山大艾德華茲從2022年9月正式公開以來，交往了快3年，始終都是大眾注目的焦點，但最近屢屢傳出他們有意結婚的消息。不過雪兒今年4月就澄清過結婚的消息，表示這都是謠言、不是真的。

對於兩人年紀相差近40歲，雪兒表示這的確有點荒謬，「但在現實中，我們相處得很好，他很棒。」雖然網友一直都有意見，但她覺得這些人根本就不理解她，「反正我們相處很愉快就是了。」她也表示，打從出道以來，她就沒有想重塑自己，如果演藝事業受挫，換個方向就對了，「我覺得自己就像是碰碰車，一旦撞到什麼，就倒車、換個方向繼續。」因此多年以來，也意外造就她跨越影視歌多棲的事業，曲風甚至跨越了民謠、搖滾、舞曲等多樣風格。

