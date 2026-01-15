雪原歸馬，初心未涼 ／ 羅登廉

▲紅衣策馬奔騰成絕響新疆「網紅縣長」賀嬌龍墜馬離世。

羅登廉（作家、文藝評論家）

新疆的風依舊吹過草原，那個身披紅斗篷策馬的身影卻永遠停在了這個冬天。

1月14日，新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍工作時意外墜馬，因傷搶救無效，不幸離世，年僅47歲，引發全網關注。

47歲是沉澱舒展的年紀，她說要在熱愛裡馳騁。新年伊始的視頻裏，她坐在雪地裏，坦然談起對家庭的愧疚，也堅定著對新疆這片土地的執著。人們提起她總繞不開馬，卻很少有人想到，那不是刻意為之的符號，是她紮根邊疆20餘年，最滾燙的生活注腳。

其朋友在追憶她時，說她騎馬技術還可以，做事肯拼像個男生，這些樸素的評價背後，藏著一個幹部對土地、對群眾最真摯的熱愛。

賀嬌龍的拼，不是刻意的表演。早年在昭蘇工作，車到不了的地方就騎馬翻山越嶺，騎馬對她而言從來不是走紅的工具，而是紮根基層的必備技能。後來，她為了推廣家鄉的文旅和農產品，一次次跨上馬背，在雪原、在牧場留下颯爽身姿。

有人只看到視頻裡的風光無限，卻不知道她早已多次墜馬，肋骨骨折、胸腔積液，也只輕描淡寫一句「值得」。這個拼勁，不是逞強，而是認准了要讓新疆的好山好水好產品被更多的人看見。

在流量裹挾的時代，不少人追逐鏡頭前的光鮮，賀嬌龍卻把流量當成了服務群眾的橋樑。從昭蘇副縣長到州文旅局副局長，再到自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任，雖崗位在變，但她推廣家鄉助力增收的初心始終沒變。

600多條視頻，百億次流覽，近400場直播，3.6億元成交額，這些數字的背後，是無數個田間地頭的走訪調研，是無數個深夜直播的堅守付出。她從不把網紅的頭銜當光環，反而主動冷處理，沉澱自己，潛心研究如何提升旅遊服務和農產品品質，把熱度扎扎實實轉化成了群眾的獲得感。

基層工作繁雜瑣碎，推廣農文旅更是摸著石頭過河的嘗試，她用瘦弱的肩膀扛起責任，既要有面對鏡頭的勇氣，也要有深入基層的踏實。直播打賞全部用於公益，個人不拿任何報酬，推動400多家涉農企業完成電商改革，她用實際行動踐行著公職人員為公為民的誓言。那些群眾的牽掛，餐廳店員的感激，網友的緬懷，都是對她實幹最真切的認可。

馬年將至，這位與馬結下不解之緣的幹部，卻以這樣遺憾的方式告別了她熱愛的土地和事業。她最後一條朋友圈裡說，若為熱愛便所向披靡。她把熱愛都給了新疆的山山水水，給了這裡的農牧群眾。

賀嬌龍的故事不只是一個人的傳奇，而是無數紮根基層實幹者的縮影；他們用腳步丈量土地，用實幹溫暖人心，把自己的青春和汗水融入時代的發展。

風過草原，駿馬仍在奔騰。賀嬌龍雖然離開了，但她留下的實幹精神會一直激勵著更多人；那些被她帶火的鄉村美景，那些通過電商走出新疆的農特產品，那些因她而增收的農戶笑容，都是她未竟事業的延續。

這份馬背上的堅守，永遠留在了新疆的天地間……

