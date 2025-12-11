雪國最強運動假期！2025日本長野滑雪特輯：滑雪場、賞雪景點、療癒系住宿一次收 | Women's Health
PHOTO CREDIT: Getty Images&klook.com
冷冷的冬天別只窩在家裡，快來規劃一場雪國運動假期！曾舉辦過冬季奧運的雪國夢幻地「日本長野」，就是可以挑戰自我的最佳地點。編輯特別精選了四大長野滑雪勝地，無論是適合初學者的寬闊雪道，還是讓高手腎上腺素飆升的進階地形，這裡通通有，同步貼心附上滑雪後可以療癒身心的賞雪景點和住宿推薦。
?點擊看更多 KLOOK 精選長野行程，12/31 前領取Klook專屬折扣碼，最高現折 1,000 元，搭配銀行優惠再省一波：
戶隱神社＆地獄谷野猿公苑 雪猴散策＆清酒文化體驗
善光寺＋飯山雪屋＋地獄谷野猿公苑泡湯雪猴
輕井澤一日遊｜白系瀑布・雲場池・ 舊輕井澤銀座街道・輕井澤OUTLET
地獄谷雪猴公園 & 日本國寶寺廟「善光寺」一日遊
長野滑雪場推薦：輕井澤王子滑雪場
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: jamesteohart
從東京搭乘新幹線只需要1小時即可輕鬆抵達，交通極度便利成為輕井澤王子雪場最大的優勢。而且雪場就位在王子購物廣場旁，非常適合想將滑雪、購物和度假結合的旅客，吃喝玩樂一站搞定！滑雪場中的雪道約一半是較平緩的新手等級，因此特別適合初學者和家庭遊客。
賞雪景點推薦：白絲瀑布
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Shubhashish5
位於輕井澤北部的白絲瀑布，在冬季呈現出與夏季截然不同的冰雪奇觀。瀑布的水流從岩石縫隙中湧出形成一道寬約70公尺、彷彿白色絲線般的細密水幕。當氣溫驟降，原本輕柔流淌的水流會逐漸凝結，形成晶瑩剔透冰瀑和冰柱的夢幻景觀，在周圍森林的包圍下，營造出一種詩意且靜謐的氛圍。
賞雪景點推薦：高原教會
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: ranmaru_
被譽為輕井澤浪漫地標的高原教會，在冬季被白雪覆蓋後更顯得如夢似幻。這座教會隱身於森林之中，古老木製建築與尖塔在雪景中格外醒目。到了冬天更有「星空森林裡的聖誕節」的一系列季節限定活動，數百盞燭光點綴在雪地與樹林間，教堂前還有一座高大的聖誕樹，讓人充分感受輕井澤獨有優雅美感。
輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤王子大飯店東館（Karuizawa Prince Hotel East）
PHOTO CREDIT: APITS art photography
飯店東館是滑雪愛好者最直接的首選，位置就在滑雪場的正前方，提供無與倫比的Ski-in/Ski-out體驗，讓雪客能直接從飯店輕鬆進入雪場。不僅如此，東館距離JR輕井澤站和王子購物廣場也最近、步行即可抵達，讓旅客的輕井澤滑雪假期更加便利、高效且舒適。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤王子大飯店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）
PHOTO CREDIT: klook.com
相較於東館，西館更靠近輕井澤王子購物廣場；步行只需5分鐘，讓旅客在享受滑雪樂趣後，可以輕鬆滿足購物慾望，享受一站式的度假便利性。雖然距離雪場比較遠一些，但飯店貼心地提供免費接駁巴士，方便滑雪客使用。除了一般飯店房型，還有5種獨棟的小木屋房型可以選擇。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
輕井澤滑雪場住宿推薦：虹夕諾雅 輕井澤 (HOSHINOYA Karuizawa)
PHOTO CREDIT: klook.com
座落於高原教會旁的虹夕諾雅 輕井澤，是星野集團旗下著名的輕井澤高級溫泉度假村。以「隱逸山居」為設計概念，隱身於森林與溪流之間，展現輕井澤獨有的靜謐氛圍。距離滑雪場雖有一段距離，但飯店提供便捷的接駁服務，輕鬆往返輕井澤車站與熱門景點。客房依山傍水而建，設有落地窗與私人露台，讓旅客於晨霧與鳥鳴中醒來，感受四季交替的自然之美，是尋找寧靜與療癒的理想住宿選擇。
Klook訂房
Trip.com訂房
Hotels.com訂房
輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤賽普拉斯酒店（Hotel Cypress Karuizawa）
PHOTO CREDIT: klook.com
如果追求高CP值和溫馨的度假氛圍，輕井澤賽普拉斯酒店會是理想之選。酒店客房空間相對寬敞，並設有溫泉大浴場供旅客舒服放鬆溫暖身心。雖然不在雪場第一線，但位置鬧中取靜，提供了一個寧靜舒適的休息環境。適合注重實惠價格、喜歡日式大浴場體驗的旅客。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa by IHG）
PHOTO CREDIT: klook.com
2022年全新開幕的輕井澤英迪格酒店特別注重設計感，以現代美學與融入在地文化的風格為特色，整座飯店被森林環繞，並細心地在每一處設計細節加入充滿輕井澤的自然氣息。飯店將天然溫泉、SPA與健身房獨立成一棟，讓旅客能夠更徹底地沉浸於放鬆的氛圍中。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）
PHOTO CREDIT: klook.com
位於輕井澤山中的萬豪酒店，維持品牌一貫的國際級服務水準和完善度假設施，除了飯店房型還有寵物友善的小木屋房型可供選擇。入住此住最棒的體驗，莫過於不用出門，在房內就24小時的私人流水溫泉可以獨享，望著窗外的自然美景舒適放鬆。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
長野滑雪場推薦：志賀高原滑雪場
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: WhitcombeRD
志賀高原是日本規模最大、海拔最高的滑雪場，由多達18個獨立的滑雪區域組成，只要購買全山通票，就能在超過600公頃的廣闊雪場上暢行無阻。這裡曾是1998長野冬奧會的部分比賽場地，擁有世界級的優質粉雪。由於海拔高、雪季時間長，從早冬到晚春都能享受穩定的滑雪體驗。
賞雪景點推薦：地獄谷野猿公苑
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: I love Photo and Apple.
猴子們愜意泡溫泉的景象直接展現在眼前，也是日本少數可以進距離觀察野生獼猴的景點。地獄谷野猿公苑最著名的景觀，便是棲息在山谷中的野生日本獼猴，在嚴寒的冬季集體跳進溫泉中取暖的可愛畫面。由於長野積雪深厚，當周遭環境一片銀白，猴子們在溫泉中露出享受表情的畫面，讓此地成為國際知名的攝影熱點。
賞雪景點推薦：戶隱神社
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Hotaka
戶隱神社由奧社、中社、寶光社、九頭龍社等五社組成，其中奧社的參道最為知名。這條長達兩公里的參道兩旁，矗立著數百棵樹齡高達數百年以上的巨大杉樹。在冬季，當杉樹被厚厚的白雪覆蓋，整條參道就轉變成莊嚴而神聖的雪國景致。走在被雪靜靜覆蓋的參道上，彷彿走進了與世隔絕的奇幻世界。
志賀高原滑雪場住宿推薦：志賀高原王子大飯店（Shiga Kogen Prince Hotel）
PHOTO CREDIT: klook.com
志賀高原滑雪場最高人氣的住宿選擇，志賀高原王子大飯店的優勢在於東館、南館、西館橫跨三個區域，提供多樣化的住宿選擇，三個館也都設有雪具租借處。飯店提供極佳的Ski-in/Ski-out便利性，讓旅客能直接進出燒額山滑雪場，最大限度地享受滑雪時間。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
志賀高原滑雪場住宿推薦：奧志賀高原飯店（Okushiga Kogen Hotel）
PHOTO CREDIT: klook.com
飯店直接連接位於最北端的奧志賀高原雪場，擁有絕佳的粉雪雪質，提供寧靜的滑雪體驗。提供山區度假氛圍感的住宿體驗，從客房就可以欣賞絕美雪景。飯店內還有海拔1500米的景觀大浴場，一邊靜心眺望美景、一邊享受志賀高原名水溫泉浸浴。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
志賀高原滑雪場住宿推薦：日本志賀飯店（Hotel Japan Shiga）
PHOTO CREDIT: klook.com
距離志賀高原的一之瀨滑雪場只需1分鐘即可抵達，日本志賀飯店提供Ski-in/Ski-out的便利性，輕鬆銜接滑雪活動。內部設有天然溫泉大浴場，讓旅客在征服雪道後可以在此徹底放鬆疲憊。這裡以溫馨且務實的服務著稱，是追求高CP值、交通便利的理想住宿。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
志賀高原滑雪場住宿推薦：奧志賀鳳凰大酒店（Hotel Grand Phenix Okushiga）
PHOTO CREDIT: klook.com
坐落在奧志賀滑雪場的山腳，距離纜車乘車處步行只需1分鐘，提供Ski-in/Ski-out的便利性。奧志賀鳳凰大酒店使用大量天然材料，打造出「木與石與光的調和」設計風格。共有7種房型供選擇，飯店內還設有精緻的義式餐廳、室內游泳池、觀景大浴場、6米大窗休息室等設施。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
志賀高原滑雪場住宿推薦：瀧本酒店（Hotel Takimoto）
PHOTO CREDIT: klook.com
飯店擁有日式房型、一般西式房型、設有廚房的西式房型……等不同選擇，還有24小時開放的大浴池。步行3分鐘即可到達滑雪場覽車乘車處，對於希望盡可能沉浸滑雪樂趣的旅客來說十分方便。到了晚上還能在有大壁爐的公共休息區，享受烤棉花糖的樂趣。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
長野滑雪場推薦：白馬滑雪場
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: WhitcombeRD
白馬地區是長野縣最國際化的滑雪勝地，因其壯麗的北阿爾卑斯山脈景觀和頂級的粉雪而享譽全球。白馬谷由十多個獨立雪場組成，共有超過200條滑雪道，其中以八方尾根最為著名，是冬季奧運滑降賽與跳台滑雪的場地，雪道多樣且富有挑戰性，滿足來自世界各地的雪客的不同挑戰心願。
白馬滑雪場住宿推薦：白馬塞拉度假村（Hotel Sierra Resort Hakuba）
PHOTO CREDIT: klook.com
白馬塞拉度假村坐擁寧靜的山林腹地，提供遠離塵囂的奢華體驗。度假村雖然不在雪場邊，但提供便利的接駁服務。提供大浴池和可預約時段的獨立雪景湯屋，不僅如此飯店大廳還不分時段無限供應爆米花、熱紅酒和各式小食，讓滑雪歸來的旅客暖胃暖心。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
白馬滑雪場住宿推薦：亞貝斯特白馬度假村飯店（Hotel Abest Hakuba Resort）
PHOTO CREDIT: klook.com
亞貝斯特飯店靠近白馬五龍滑雪場，步行僅需3分鐘，以高CP值和滑雪便利性成為熱門選擇。飯店提供三溫暖烤箱、室內浴場與半露天溫泉，享受在地的白馬姬川溫泉，讓滑雪客能輕鬆消除一天的疲憊。還有對滑雪愛好者來說十分方便的雪具乾燥室、自助洗衣房等公共設施。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
白馬滑雪場住宿推薦：綠色廣場白馬飯店（Hotel Green Plaza Hakuba）
PHOTO CREDIT: klook.com
這間飯店位於白馬科爾蒂納國際滑雪場旁，步行10秒就抵達，提供無可匹敵的Ski-in/Ski-out體驗，是雪場第一線的推薦選擇。其獨特的歐洲城堡式外觀在雪景中非常吸睛。飯店內設有溫泉設施，並以家庭友善的服務著稱。適合想直奔雪場、追求便利性的家庭或滑雪愛好者。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
白馬滑雪場住宿推薦：The Happo
PHOTO CREDIT: klook.com
坐落於白馬八方尾根地區的核心地帶，是一間結合現代日式美學與極簡設計的精品飯店。5星級的The Happo打造了備受歡迎的寬敞客房，還提供溫泉大浴場、免費洗衣&烘衣機、滑雪用具儲物櫃、JR白馬站免費預約接駁、腳踏車租借……等貼心的設施與服務。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
白馬滑雪場住宿推薦：星野集團 界 阿爾卑斯（Hoshino Resorts KAI Alps）
PHOTO CREDIT: klook.com
星野集團旗下的「界」系列代表著頂級的日式溫泉旅館體驗。界 阿爾卑斯位於大町溫泉鄉，提供濃厚的日式和風氛圍和精緻的懷石料理。在這裡可以享受高品質的溫泉療癒和沉浸式的在地文化體驗。飯店也提供至白馬五龍滑雪場的免費接駁，約1小時即可到達滑雪場。
Klook訂房
Trip.com訂房
Hotels.com訂房
長野滑雪場推薦：野澤溫泉
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Umarin Nakamura
野澤溫泉滑雪場規模龐大、雪道豐富，從山頂的樹林雪道到山腳的平緩初級道應有盡有。其中著名的最高點毛無山山頂，提供了令人興奮的長距離滑降體驗。滑雪場山腳下就是古老的野澤溫泉村，村內錯綜複雜的巷弄裡散佈著13多個公共溫泉。滑雪者可以在一天的激烈運動後，透過日式傳統的溫泉文化療癒身心。
野澤溫泉滑雪場住宿推薦：野澤溫泉大飯店（Nozawa Grand Hotel）
PHOTO CREDIT: klook.com
野澤溫泉大飯店坐擁山丘上的絕佳視野，讓您能俯瞰整個野澤溫泉村的雪景。提供日式榻榻米房、西式套房、混合式客房等不同選擇，飯店以其高品質的溫泉設施聞名，設有寬敞的室內外浴場。距離滑雪場步行只需15分鐘的路程，但也提供便利的接駁服務往返雪場。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
野澤溫泉滑雪場住宿推薦：野澤溫泉Sakaya旅館（Ryokan Sakaya）
PHOTO CREDIT: klook.com
Sakaya旅館是野澤溫泉村中的歷史悠久、具代表性的傳統日式旅館之一，讓旅客可以享受有「美肌之湯」美譽的名湯。旅館以精緻的懷石料理和溫暖細膩的日式服務著稱。坐落在溫泉村核心地帶，步行即可輕鬆前往多個公共溫泉，步行至滑雪場只需15分鐘的距離。
Klook訂房
Trip.com訂房
Agoda訂房
Women's Health 美力圈SAY
COPYRIGHT: Hearst Owned
立刻規劃一趟健康、活力又美麗的長野冬季假期，讓妳在雪地中閃閃發光！
⚡️時髦女子必知！美力大小事一次看
立即加入好友
【延伸閱讀】
＞＞2025滑雪季攻略！北海道冬日假期：五大滑雪場推薦、賞雪景點、絕美住宿懶人包
＞＞2025日本九州「美肌之湯」全攻略：獨特砂浴、茶香三溫暖…五大溫泉勝地&住宿推薦
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
凱撒趣淘漫旅台東推住房優惠 享限量 1.9 折，每晚最低每人600元起即可入住
凱撒趣淘漫旅台東距離台東火車站步行不到3分鐘，提供便捷的租車預約服務，租車與還車皆可於飯店櫃台一站式旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網美瘋朝聖！ 中央公園「Funkyland」試營運爆紅
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕積極打造多元、美感兼具的公園休憩環境，中央公園再添話題新地標互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不再是東京、大阪！遊日本「1玩法」暴紅 夢幻特急青之吉號一票難求
日本一直是台灣旅客最愛的旅遊地，但近期在社群悄悄興起一股「關西深度旅行風」。不同於以往以大阪購物、京都寺院為主的行程，一條結合古都、美景與秘境的路線成為焦點，其中最吸睛的，就是連日本人都難訂位的奈良觀光特急AONIYOSHI（青之吉號）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
杜拜在紅什麼？台客暴增20％「蔡依林也去拍MV」最狂海陸空玩法大公開
天后蔡依林近期為〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景，短短48小時內「上天空」、下水、入沙漠，美景全都走遍。事實上，杜拜近年吸引越來越多亞洲旅客進行深度旅行，看準此趨勢，杜拜旅遊及商業推廣局攜手旅遊電商KKday與運動攝影品牌GoPro推出全新企劃，並祭出全站杜拜商品滿3000元折500元優惠，希望以更易入手的方式推動「探索杜拜意想不到的體驗」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
台中海線大安港巨型媽祖雕像明年完工成新地標！
台中海線觀光迎來重大利多！大安港媽祖文化園區的核心建設—高達30公尺的巨型媽祖雕像，預計於明年完工，將成為全台最具代表性的觀光地標之一，帶動人潮與產業效益。為掌握這波海線觀光成長動能，台中市政府觀光旅遊局宣布啟動「大安港媽祖文化園區興建營運移轉案（ROT／BOT）招商作業」，誠摯邀請企業進駐，共同打造結合信仰文化、濱海景觀及休閒娛樂的中台灣觀光新景點。觀光旅遊局指出，本案採ROT(改建營運移轉)及BOT(興建營運移轉)方式，引入民間專業與創新量能，透過公私協力推動園區開發與營運，提升觀光服務品質，打造具文化深度與旅遊魅力的濱海園區。這次招商至115年2月27日止，相關申請須知與投資契約草案已於財政部促進民間參與公共建設資訊網、台中市政府觀光旅遊局網站及台中市風景區管理所網 ...台灣新生報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
北海岸秋冬必遊景點 磺港草里富基三大漁港、品蟹啖海鮮、泡黃金之湯、美拍打卡點一次看！
時序入冬，正是安排北海岸秋冬小旅行的好時機！隨著東北季風逐漸增強、天氣轉涼，最適合泡暖湯。金山磺港一帶溫泉資源豐富，搭配此時正值肥美的海鮮，「泡湯+吃海鮮」成為秋冬遊北海岸的熱門暖心路線。沿著北海岸展開療癒之旅，從磺港泡湯出發，一路欣賞跳石海岸與草里驛棧的海天美景，最終抵達富基漁港大啖新鮮海產，來趟舒心又飽足的療癒之旅。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
失業女赴泰追愛落陷阱運毒遭起訴 (圖)
關務署台北關與航警局安全檢查大隊10月執行桃園國際機場第一航廈班機入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，發現自泰國曼谷返台國籍旅客吳女（中）託運行李影像有異，經開箱查驗發現行李箱內夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重量達16.22公斤，女子稱不知情，航警局仍移送桃園地方檢察署偵辦，並於11月中旬起訴。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
賠錢貨變成金雞母 醫搭阿聯酋A380 大推5優勢
可搭載逾500人的空中巴士A380客機，18年前由新加坡航空開啟商業首航，寫下航空史一頁。不過來自中東杜拜的阿聯酋航空後發先至，把這架許多航空公司視為「賠錢貨」的巨無霸客機，進化成「金雞母」。經常搭機出席學術研討會的眼科醫師張聰麒，分享A380乘後心得，大推5優勢。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
森林療癒升級山林旅遊 茶果宴、高山滿天星加值
國內旅遊業者指出，台灣山林約占7成土地面積，山林旅遊可搭配近年流行的「森林療癒」，引導人的五感開啟，可升級旅程體驗，同時退輔會的武陵、福壽山等高山農場，也趁勢提供全新茶果宴、茶酒等，加上高山無光害優勢的滿天星空，盼遊客遠離塵囂之餘更達到深度放鬆。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
機票優惠來了！這1航空明釋出「百萬張0元機票」華信每週五推國內線優惠
年末最終優惠來了！華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢週五09:00-23:59至華信航空APP搶購機票特惠價，包括金門、澎湖、及花蓮、台東國內航線，週週搶限量折扣，越捷航空則於雙12推出百萬張0元機票，適用於2026年1月5日至12月31日期間出發航班。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
「閃耀新北1314跨河煙火」淡水八里輕旅行
[NOWnews今日新聞]迎接跨年到來，新北市「閃耀新北1314跨河煙火」打造淡水、八里雙主場、雙舞台的跨河慶典，邀請民眾以輕旅行方式走訪八里與淡水地區，白天低碳旅遊探索河岸風光，傍晚參與跨年演唱會，...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發起對話
金山萬里冬季溫泉優惠開跑，網紅崔璀璨熱情體驗海底溫泉魅力帶動北海岸暖冬旅遊潮
圖說：網紅崔璀璨體驗皇冠商圈店家「山海芳園」的精緻下午茶。（圖/網紅崔璀璨提供） 【記者 薛郁雯/新北報導】冬 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獅球嶺砲台步道串聯劉銘傳隧道 謝國樑續推基隆文化觀光更上一層樓
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 獅球嶺砲台周邊步道今（11）日正式啟用，由基隆市長謝國樑親自主持記者會，並宣布步道將首次完整串聯台灣第一座鐵路隧道，劉銘傳隧道南北口成為基隆兼具自然、生態與文化歷史的新型亮點路線。 該工程爭取交通部觀光署補助2800萬元，中央補助54%為1512萬元、市府自籌46%為1288萬元，市府與中央協力推動，是基隆山海城市步...匯流新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
今年聖誕去哪？首爾、札幌、新加坡三大城市推薦，帶你過最有儀式感的冬季假期
首爾：城市感滿分的冬季童話，一站式逛街美食聖誕城如果你想要有城市感、想逛街又想吃美食，首爾無疑是最理想的聖誕城市。冬季的首爾，被節慶活動點亮得像一本打開的聖誕繪本。蠶室樂天世界百貨每年都以巨型聖誕樹、歐式市集與壯觀燈光秀打造夢幻氛圍，從百貨外到星空步道一...styletc ・ 15 小時前 ・ 發起對話
三星紅柴林溫泉公園啟動！宜蘭觀光新亮點蓄勢待發
記者張正量／宜蘭報導 宜蘭縣代理縣長林茂盛十日率領縣府團隊，親赴三星鄉…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中日關係惡化衝擊 陸祭限遊.日客赴陸也大減
日本首相高市早苗的涉台言論，導致中日關係緊張，陸方不但祭出限遊令，連音樂娛樂相關的活動也都幾乎喊停。但事實上，日本這邊，近期前往大陸旅遊的人也大幅縮減。NHK的報導。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台中山城欣賞「楓景」外，還能感受人文與自然風光秋冬旅遊亮點
武陵芳香萬壽菊【旅遊經洪書瑱報導】台中氣候怡人，在這個秋冬季節，展現秋戀迷人的風采。日前交通部觀光署旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／菲律賓皇家航空故障轉降！「返台延近2天」旅客崩潰
獨家／菲律賓皇家航空故障轉降！「返台延近2天」旅客崩潰EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
公興土匪森活三部曲 帶領遊客沉浸式體驗阿里山新祕境
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】台18線 阿里山公路47.5公里處，有一個很有趣的地名「土匪山」，現在成為公興森台灣好報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
國旅回溫出國人次超越疫情前 2026觀光業將迎最強回歸年！
台灣觀光市場今年上半年全面回暖，交通部觀光署公布最新統計，1至6月國人出國共 914萬人次，年增10.5%，更超越疫情前2019年的861萬人次，創下歷史新高；同期 來台旅客則達419萬人次，較去年增加38萬人，成長10%。數據反映台灣旅遊需求全面回升，無論出國或國內旅遊熱度都明顯升溫，加上政府明年啟動新一波國旅補助，被業界視為觀光業「真正復甦年」的起跑點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1