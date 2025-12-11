雪國最強運動假期！2025日本長野滑雪特輯：滑雪場、賞雪景點、療癒系住宿一次收 | Women's Health

PHOTO CREDIT: Getty Images&klook.com

冷冷的冬天別只窩在家裡，快來規劃一場雪國運動假期！曾舉辦過冬季奧運的雪國夢幻地「日本長野」，就是可以挑戰自我的最佳地點。編輯特別精選了四大長野滑雪勝地，無論是適合初學者的寬闊雪道，還是讓高手腎上腺素飆升的進階地形，這裡通通有，同步貼心附上滑雪後可以療癒身心的賞雪景點和住宿推薦。

長野滑雪場推薦：輕井澤王子滑雪場

從東京搭乘新幹線只需要1小時即可輕鬆抵達，交通極度便利成為輕井澤王子雪場最大的優勢。而且雪場就位在王子購物廣場旁，非常適合想將滑雪、購物和度假結合的旅客，吃喝玩樂一站搞定！滑雪場中的雪道約一半是較平緩的新手等級，因此特別適合初學者和家庭遊客。

賞雪景點推薦：白絲瀑布

位於輕井澤北部的白絲瀑布，在冬季呈現出與夏季截然不同的冰雪奇觀。瀑布的水流從岩石縫隙中湧出形成一道寬約70公尺、彷彿白色絲線般的細密水幕。當氣溫驟降，原本輕柔流淌的水流會逐漸凝結，形成晶瑩剔透冰瀑和冰柱的夢幻景觀，在周圍森林的包圍下，營造出一種詩意且靜謐的氛圍。

賞雪景點推薦：高原教會

被譽為輕井澤浪漫地標的高原教會，在冬季被白雪覆蓋後更顯得如夢似幻。這座教會隱身於森林之中，古老木製建築與尖塔在雪景中格外醒目。到了冬天更有「星空森林裡的聖誕節」的一系列季節限定活動，數百盞燭光點綴在雪地與樹林間，教堂前還有一座高大的聖誕樹，讓人充分感受輕井澤獨有優雅美感。

輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤王子大飯店東館（Karuizawa Prince Hotel East）

PHOTO CREDIT: APITS art photography

飯店東館是滑雪愛好者最直接的首選，位置就在滑雪場的正前方，提供無與倫比的Ski-in/Ski-out體驗，讓雪客能直接從飯店輕鬆進入雪場。不僅如此，東館距離JR輕井澤站和王子購物廣場也最近、步行即可抵達，讓旅客的輕井澤滑雪假期更加便利、高效且舒適。

輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤王子大飯店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）

PHOTO CREDIT: klook.com

相較於東館，西館更靠近輕井澤王子購物廣場；步行只需5分鐘，讓旅客在享受滑雪樂趣後，可以輕鬆滿足購物慾望，享受一站式的度假便利性。雖然距離雪場比較遠一些，但飯店貼心地提供免費接駁巴士，方便滑雪客使用。除了一般飯店房型，還有5種獨棟的小木屋房型可以選擇。

輕井澤滑雪場住宿推薦：虹夕諾雅 輕井澤 (HOSHINOYA Karuizawa)

PHOTO CREDIT: klook.com

座落於高原教會旁的虹夕諾雅 輕井澤，是星野集團旗下著名的輕井澤高級溫泉度假村。以「隱逸山居」為設計概念，隱身於森林與溪流之間，展現輕井澤獨有的靜謐氛圍。距離滑雪場雖有一段距離，但飯店提供便捷的接駁服務，輕鬆往返輕井澤車站與熱門景點。客房依山傍水而建，設有落地窗與私人露台，讓旅客於晨霧與鳥鳴中醒來，感受四季交替的自然之美，是尋找寧靜與療癒的理想住宿選擇。

輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤賽普拉斯酒店（Hotel Cypress Karuizawa）

PHOTO CREDIT: klook.com

如果追求高CP值和溫馨的度假氛圍，輕井澤賽普拉斯酒店會是理想之選。酒店客房空間相對寬敞，並設有溫泉大浴場供旅客舒服放鬆溫暖身心。雖然不在雪場第一線，但位置鬧中取靜，提供了一個寧靜舒適的休息環境。適合注重實惠價格、喜歡日式大浴場體驗的旅客。

輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa by IHG）

PHOTO CREDIT: klook.com

2022年全新開幕的輕井澤英迪格酒店特別注重設計感，以現代美學與融入在地文化的風格為特色，整座飯店被森林環繞，並細心地在每一處設計細節加入充滿輕井澤的自然氣息。飯店將天然溫泉、SPA與健身房獨立成一棟，讓旅客能夠更徹底地沉浸於放鬆的氛圍中。

輕井澤滑雪場住宿推薦：輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

位於輕井澤山中的萬豪酒店，維持品牌一貫的國際級服務水準和完善度假設施，除了飯店房型還有寵物友善的小木屋房型可供選擇。入住此住最棒的體驗，莫過於不用出門，在房內就24小時的私人流水溫泉可以獨享，望著窗外的自然美景舒適放鬆。

長野滑雪場推薦：志賀高原滑雪場

志賀高原是日本規模最大、海拔最高的滑雪場，由多達18個獨立的滑雪區域組成，只要購買全山通票，就能在超過600公頃的廣闊雪場上暢行無阻。這裡曾是1998長野冬奧會的部分比賽場地，擁有世界級的優質粉雪。由於海拔高、雪季時間長，從早冬到晚春都能享受穩定的滑雪體驗。

賞雪景點推薦：地獄谷野猿公苑

猴子們愜意泡溫泉的景象直接展現在眼前，也是日本少數可以進距離觀察野生獼猴的景點。地獄谷野猿公苑最著名的景觀，便是棲息在山谷中的野生日本獼猴，在嚴寒的冬季集體跳進溫泉中取暖的可愛畫面。由於長野積雪深厚，當周遭環境一片銀白，猴子們在溫泉中露出享受表情的畫面，讓此地成為國際知名的攝影熱點。

賞雪景點推薦：戶隱神社

戶隱神社由奧社、中社、寶光社、九頭龍社等五社組成，其中奧社的參道最為知名。這條長達兩公里的參道兩旁，矗立著數百棵樹齡高達數百年以上的巨大杉樹。在冬季，當杉樹被厚厚的白雪覆蓋，整條參道就轉變成莊嚴而神聖的雪國景致。走在被雪靜靜覆蓋的參道上，彷彿走進了與世隔絕的奇幻世界。

志賀高原滑雪場住宿推薦：志賀高原王子大飯店（Shiga Kogen Prince Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

志賀高原滑雪場最高人氣的住宿選擇，志賀高原王子大飯店的優勢在於東館、南館、西館橫跨三個區域，提供多樣化的住宿選擇，三個館也都設有雪具租借處。飯店提供極佳的Ski-in/Ski-out便利性，讓旅客能直接進出燒額山滑雪場，最大限度地享受滑雪時間。

志賀高原滑雪場住宿推薦：奧志賀高原飯店（Okushiga Kogen Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

飯店直接連接位於最北端的奧志賀高原雪場，擁有絕佳的粉雪雪質，提供寧靜的滑雪體驗。提供山區度假氛圍感的住宿體驗，從客房就可以欣賞絕美雪景。飯店內還有海拔1500米的景觀大浴場，一邊靜心眺望美景、一邊享受志賀高原名水溫泉浸浴。

志賀高原滑雪場住宿推薦：日本志賀飯店（Hotel Japan Shiga）

PHOTO CREDIT: klook.com

距離志賀高原的一之瀨滑雪場只需1分鐘即可抵達，日本志賀飯店提供Ski-in/Ski-out的便利性，輕鬆銜接滑雪活動。內部設有天然溫泉大浴場，讓旅客在征服雪道後可以在此徹底放鬆疲憊。這裡以溫馨且務實的服務著稱，是追求高CP值、交通便利的理想住宿。

志賀高原滑雪場住宿推薦：奧志賀鳳凰大酒店（Hotel Grand Phenix Okushiga）

PHOTO CREDIT: klook.com

坐落在奧志賀滑雪場的山腳，距離纜車乘車處步行只需1分鐘，提供Ski-in/Ski-out的便利性。奧志賀鳳凰大酒店使用大量天然材料，打造出「木與石與光的調和」設計風格。共有7種房型供選擇，飯店內還設有精緻的義式餐廳、室內游泳池、觀景大浴場、6米大窗休息室等設施。

志賀高原滑雪場住宿推薦：瀧本酒店（Hotel Takimoto）

PHOTO CREDIT: klook.com

飯店擁有日式房型、一般西式房型、設有廚房的西式房型……等不同選擇，還有24小時開放的大浴池。步行3分鐘即可到達滑雪場覽車乘車處，對於希望盡可能沉浸滑雪樂趣的旅客來說十分方便。到了晚上還能在有大壁爐的公共休息區，享受烤棉花糖的樂趣。

長野滑雪場推薦：白馬滑雪場

白馬地區是長野縣最國際化的滑雪勝地，因其壯麗的北阿爾卑斯山脈景觀和頂級的粉雪而享譽全球。白馬谷由十多個獨立雪場組成，共有超過200條滑雪道，其中以八方尾根最為著名，是冬季奧運滑降賽與跳台滑雪的場地，雪道多樣且富有挑戰性，滿足來自世界各地的雪客的不同挑戰心願。

白馬滑雪場住宿推薦：白馬塞拉度假村（Hotel Sierra Resort Hakuba）

PHOTO CREDIT: klook.com

白馬塞拉度假村坐擁寧靜的山林腹地，提供遠離塵囂的奢華體驗。度假村雖然不在雪場邊，但提供便利的接駁服務。提供大浴池和可預約時段的獨立雪景湯屋，不僅如此飯店大廳還不分時段無限供應爆米花、熱紅酒和各式小食，讓滑雪歸來的旅客暖胃暖心。

白馬滑雪場住宿推薦：亞貝斯特白馬度假村飯店（Hotel Abest Hakuba Resort）

PHOTO CREDIT: klook.com

亞貝斯特飯店靠近白馬五龍滑雪場，步行僅需3分鐘，以高CP值和滑雪便利性成為熱門選擇。飯店提供三溫暖烤箱、室內浴場與半露天溫泉，享受在地的白馬姬川溫泉，讓滑雪客能輕鬆消除一天的疲憊。還有對滑雪愛好者來說十分方便的雪具乾燥室、自助洗衣房等公共設施。

白馬滑雪場住宿推薦：綠色廣場白馬飯店（Hotel Green Plaza Hakuba）

PHOTO CREDIT: klook.com

這間飯店位於白馬科爾蒂納國際滑雪場旁，步行10秒就抵達，提供無可匹敵的Ski-in/Ski-out體驗，是雪場第一線的推薦選擇。其獨特的歐洲城堡式外觀在雪景中非常吸睛。飯店內設有溫泉設施，並以家庭友善的服務著稱。適合想直奔雪場、追求便利性的家庭或滑雪愛好者。

白馬滑雪場住宿推薦：The Happo

PHOTO CREDIT: klook.com

坐落於白馬八方尾根地區的核心地帶，是一間結合現代日式美學與極簡設計的精品飯店。5星級的The Happo打造了備受歡迎的寬敞客房，還提供溫泉大浴場、免費洗衣&烘衣機、滑雪用具儲物櫃、JR白馬站免費預約接駁、腳踏車租借……等貼心的設施與服務。

白馬滑雪場住宿推薦：星野集團 界 阿爾卑斯（Hoshino Resorts KAI Alps）

PHOTO CREDIT: klook.com

星野集團旗下的「界」系列代表著頂級的日式溫泉旅館體驗。界 阿爾卑斯位於大町溫泉鄉，提供濃厚的日式和風氛圍和精緻的懷石料理。在這裡可以享受高品質的溫泉療癒和沉浸式的在地文化體驗。飯店也提供至白馬五龍滑雪場的免費接駁，約1小時即可到達滑雪場。

長野滑雪場推薦：野澤溫泉

野澤溫泉滑雪場規模龐大、雪道豐富，從山頂的樹林雪道到山腳的平緩初級道應有盡有。其中著名的最高點毛無山山頂，提供了令人興奮的長距離滑降體驗。滑雪場山腳下就是古老的野澤溫泉村，村內錯綜複雜的巷弄裡散佈著13多個公共溫泉。滑雪者可以在一天的激烈運動後，透過日式傳統的溫泉文化療癒身心。

野澤溫泉滑雪場住宿推薦：野澤溫泉大飯店（Nozawa Grand Hotel）

PHOTO CREDIT: klook.com

野澤溫泉大飯店坐擁山丘上的絕佳視野，讓您能俯瞰整個野澤溫泉村的雪景。提供日式榻榻米房、西式套房、混合式客房等不同選擇，飯店以其高品質的溫泉設施聞名，設有寬敞的室內外浴場。距離滑雪場步行只需15分鐘的路程，但也提供便利的接駁服務往返雪場。

野澤溫泉滑雪場住宿推薦：野澤溫泉Sakaya旅館（Ryokan Sakaya）

PHOTO CREDIT: klook.com

Sakaya旅館是野澤溫泉村中的歷史悠久、具代表性的傳統日式旅館之一，讓旅客可以享受有「美肌之湯」美譽的名湯。旅館以精緻的懷石料理和溫暖細膩的日式服務著稱。坐落在溫泉村核心地帶，步行即可輕鬆前往多個公共溫泉，步行至滑雪場只需15分鐘的距離。

立刻規劃一趟健康、活力又美麗的長野冬季假期，讓妳在雪地中閃閃發光！

